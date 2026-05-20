El Mundo mira el Petróleo y Argentina mira al dólar – Carlos Ordóñez

20 mayo, 2026 86

El G7 advirtió esta semana en París que el conflicto en Medio Oriente aumenta los riesgos sobre el crecimiento mundial y la inflación, especialmente por el impacto sobre el petróleo, la energía y los alimentos.

Y eso tiene consecuencias directas sobre Argentina.

Si el petróleo sigue subiendo y reaparece presión inflacionaria en Estados Unidos, la Reserva Federal podría mantener tasas altas por más tiempo. Eso encarece automáticamente el financiamiento para países riesgosos como Argentina, que no sólo pagan riesgo país, sino también la tasa internacional de referencia.

En paralelo, economistas advierten que el programa económico argentino logró estabilizar variables clave y bajar fuerte la inflación, pero todavía necesita dólares, crédito y confianza internacional para sostenerse.

El otro desafío es la economía real: mejorar salarios, recuperar consumo y reactivar sectores golpeados como comercio, construcción e industria pyme.

Por eso, mientras el Gobierno apuesta a consolidar estabilidad y atraer inversiones, el contexto internacional vuelve a convertirse en una pieza clave para el futuro económico argentino.

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