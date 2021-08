El Municipio anunció que duplicará el monto del subsidio a los Clubes

25 agosto, 2021 Leido: 10

La Dirección de Deportes local se reunió en el Polideportivo, con dirigentes y representantes de los clubes para informarles del subsidio que dará a todas las instituciones deportivas, por parte del Municipio junto al Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación para ratificar la continuidad del programa “Clubes de mi Ciudad”, con objetivo de ayudar a los deportistas y a las entidades. El Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, anunció que el Municipio brindará el doble del dinero que les daba a los clubes.



El Director de Deportes Guillermo Orsili, manifestó que “agradezco a los clubes y a los entes que regulan las disciplinas más convocantes y sociales, la ATB, la Liga de Futbol, la gente de la Pesca, del Automovilismo, de las Bochas, porque no es solo fútbol y básquet, hay muchas disciplinas que han sufrido este año de pandemia

Además, agregó que “cuando veo cómo trabajan en los clubes, hay momentos para agradecer, y destacar lo hecho. Queremos ponernos a disposición ahora que sabemos que están trabajando a pleno, y el fútbol, que ojala que junto a la policía, y la liga logren destrabar este embrollo y que el público pueda estar en la cancha.

“Debemos respetar a un organismo provincial que lo establece. Hoy están a pleno más de 35 disciplinas en la Ciudad. Agradezco a todos el respeto que han tenido con los protocolos, la seriedad que han demostrado para pasar este mal trance que seguimos pasando, hoy orgulloso de nuestros clubes que están abiertos de nuevo y contienen a la comunidad”, aseguró.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, Marcelo León, declaró que “a veces se encasilla al desarrollo social como una actividad que ayuda a la gente que no llega a fin de mes con problemas económicos, nos tocó el año pasado con pandemia, muy complicado, también inflación alta, este año la seguimos remando”.

“Hago referencia a esto porque entendemos a la Secretaria como algo integral, esto es acercar los servicios a la gente, como lo hace el Municipio desde siempre pero específicamente también acompañar a todas las disciplinas deportivas, ya que el deporte es prevención. Acompañamos a Guillermo Orsili en deporte y a Noemí Ribas en Cultura, ya que la consideramos otra área preventiva”, aclaró.

“Dentro de la Secretaría está la parte preventiva, y dentro de esto, están los encuentros que se organizaron con los profesores, tomando como eje al consumo problemático. Por eso los encuentros que se llevaron a cabo porque Desarrollo Social tiene que ver con la actividad que hacen los clubes y a seguir haciéndolo porque es fundamental hacerlo”.

Por último, El Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fuhrer, anunció que “el respeto que han tenido los clubes del partido, con un trabajo impresionante, hay que felicitarlos ya que uno también fue chico y vio a los padres y a los profesores. La Comisión Directiva vio el esfuerzo que hicieron en un año normal, no me quiero imaginar un año y medio como el que pasamos, ya la mayoría de los deportes y clubes han comenzado la actividad y eso requiere un esfuerzo económico”.

“Este año desde la Secretaria, desde el Municipio y el Ejecutivo, se decidió dar el doble de subsidio económico que se estaban dando a los clubes, eso es lo que queríamos anunciar, en este caso el aporte es lo que puede hacer hoy el Municipio para colaborar con ustedes y sus clubes. Falta menos, no sé cuándo terminará pero falta menos, va a llegar el momento de poder sacarnos el barbijo y darnos un abrazo”, finalizó.

