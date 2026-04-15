El Municipio avanza con gestiones para la reparación de un tramo de la Ruta Nacional 228

15 abril, 2026 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que, se encuentra próxima a concretarse una obra de gran importancia sobre la Ruta Nacional 228, destinada a la reparación de un tramo de aproximadamente 90 metros a cada lado de las vías.

Se trata de una intervención necesaria para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en un sector que presenta un deterioro significativo, generando complicaciones para quienes circulan diariamente por la zona.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 240 millones de pesos, monto que será asumido íntegramente por el Municipio con fondos propios. Cabe destacar que, si bien se trata de una obra que corresponde a la órbita de Vialidad Nacional, y siendo Ferro Expreso Pampeano el responsable del mantenimiento de las vías ferroviarias y sus sectores aledaños, el Municipio decidió avanzar ante la necesidad urgente de brindar una solución definitiva.

Luego de un prolongado proceso de gestiones y negociaciones, se logró destrabar y acelerar el trámite administrativo, encontrándose actualmente a la espera de la autorización final por parte de Vialidad Nacional para iniciar los trabajos.

El intendente Pablo Garate sigue de cerca el avance de esta iniciativa, impulsando las gestiones necesarias para concretar la obra en el menor tiempo posible y dar respuesta a una demanda sostenida de los vecinos.

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