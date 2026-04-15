El Municipio de Chaves aclaró observaciones del Tribunal de Cuentas y desmintió versiones difundidas

15 abril, 2026 0

La intendenta Lucía Gómez y la secretaría de Hacienda Evelyn Pogorzelsky emitieron un comunicado oficial a través de las redes del Municipio, con el objetivo de aclarar información vinculada a recientes versiones difundidas sobre observaciones del Tribunal de Cuentas.

Según expresó la jefa comunal, dichas publicaciones responden a una interpretación “malintencionada” que busca generar confusión en la comunidad. En esa línea, ambas funcionarias detallaron que las observaciones realizadas por el organismo de control responden a cuestiones técnicas, administrativas y contables, muchas de ellas arrastradas desde años anteriores, y sobre las cuales se viene trabajando para su mejora.

Por su parte, Pogorzelsky explicó que uno de los puntos señalados por el Tribunal hace referencia a la composición de los saldos al cierre del ejercicio, y no a la inexistencia de fondos. “El dinero está, solo que se encuentra en otro lugar por una cuestión de disposición contable”, indicó. A modo de ejemplo, mencionó que al cierre del año el municipio retiene montos correspondientes a conceptos como cuotas alimentarias o sindicales, que son depositados al día siguiente, lo que genera esa diferencia momentánea en los registros.

En relación con las sanciones, la funcionaria también desmintió que se trate de “multas millonarias”, como indicaba la información difundida. Aclaró que tanto la intendenta como la secretaria fueron sancionadas con un monto de 300 mil pesos, el cual será abonado con recursos propios. Además, remarcó que las sanciones de mayor magnitud corresponden a funcionarios de gestiones anteriores.

Finalmente, desde el área de Hacienda invitaron a los vecinos que tengan dudas o inquietudes a acercarse para recibir información de primera mano. En tanto, Gómez subrayó que la rendición de cuentas fue aprobada tanto por el Honorable Concejo Deliberante como por el propio Tribunal de Cuentas, y enfatizó que las observaciones no implican irregularidades en el uso de fondos públicos ni situaciones de malversación.

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