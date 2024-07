El municipio de Chaves avanza en la gestión cerca de los vecinos (video)

10 julio, 2024

Lucía Gómez y Juliana Dekker, intendenta y secretaria de gobierno de Adolfo Gonzales Chaves, respectivamente, visitaron los estudios de LU 24 y realizaron un balance de los primeros seis meses de gobierno al frente de la comuna.

Inicialmente, la intendenta Gómez habló sobre la incorporación de mujeres en su equipo, y dijo que “cuatro de mis seis secretarias las lideran mujeres; yo la semana pasada participé en un encuentro de 30 intendentas en San Antonio de Areco y analizábamos que de 1212 intendencias que hay en la argentina solo186 son gobernadas mujeres por lo que eso es algo que tenemos que ir cambiando de a poco porque creo que tenemos la capacidad de gobernar”.

Es muy pronto hacer un balance de gestión, pero la realidad es que nos dejaron una bomba para que explote, literal”, dijo y hoy puedo decir que estamos en un municipio ordenado, los proveedores vuelven a confiar en el municipio, volvieron a creer en el municipio, por lo que estamos más tranquilos.

El trabajo de la Secretaría de Gobierno y sus distintas áreas

Juliana Dekker, desde su lugar, explicó que “al momento de construir este proyecto de gestión con Lucía lo arrancamos un poco antes de las elecciones del 2023; en el 2021, yo fui candidata y luego concejal y pudimos observar que lo que tiene que ver en relación en la sociedad de Chaves es una lejanía entre los vecinos y los funcionarios o entre la sociedad toda y el estado municipal, por lo que empezamos a generar dentro de la Secretaría de Gobierno, espacios de cercanía y de vinculo y fortalecerlos, por lo que la decisión principal fue tratar de mitigar las áreas que tienen un impacto social directo”.

“En un trabajo conjunto con Lucía y al Jefe de Gabinete Thiago Aranzabe trabajamos en conjunto; básicamente tenemos la subsecretaría de desarrollo económico social y comunitario, donde se nuclean los temas sociales, dividimos la dirección de cultura y educación potenciando cada una de las áreas, porque vivenciamos que desde lo que no se venían produciendo eventos culturales por lo que en tiempos de crisis es necesario promoverlos como una herramienta más de distracción”, expresó Dekker y agregó que “en lo que hace a educación tratamos que haya mejores condiciones para que todos los niños, las niñas y los adultos mayores puedan tener mejores condiciones y todos los programa sociales también nos permitan tener un rol más activo que es fortalecer las niñeces y las adolescencias, porque teníamos índices de vulnerabilidad, y números alarmantes si bien teníamos dispositivos que funcionaban, no tenían articulación directa y no impactaban de manera que se necesitaba que impacte en la comunidad por lo que nucleamos estas áreas, tomar el área de discapacidad o de inclusión social como la llamamos ahora, lo mismo que el centro de día y el area de salud mental que nucleamos en la secretaría de Gobierno y que bajo el área de desarrollo social y producción articulamos para trabajar por quienes necesitan un acompañamiento social”.

El acompañamiento a los vecinos

Nos gusta de recibir a los vecinos, pero yo lo voy derivando a cada una de mis funcionarias porque no tengo tiempo material, pero atendemos sus necesidades, y respecto a lo que sigue en su gestión, Gómez dijo que “hay de todo, el acompañamiento que planteaba Juliana es poder ir dando respuestas y también darle mucho apoyo a las actividades educativas, considerando cuales son las necesidades y estamos trabajando fuerte, estamos a p unto de inaugurar una escuela técnica, gestionamos tres aulas para la primaria 20, estamos en gestión con el playón del CEF 38 de Gonzales Chaves y el CEF 134 de De La garma que necesitan un edificio es un reclamo del año 2007, y así con todas las instituciones educativas, yo voy para poder acompañar todas las gestiones necesarias en un ámbito de cercanía”.

Caminos rurales: un proyecto que se concreta luego de muchos años

La intendenta se explayó sobre el tema de los caminos rurales, en un reclamo de mucho tiempo y sostuvo que “son una prioridad, por su estado: llevamos arreglados 300 kilómetros, empezamos con una sola motoniveladora, ahora tenemos cinco, una retro, y estamos por sacar una topadora, los caminos hace años que no se arreglaban , y hay que hacer un gran trabajo, en tanto al camino de Juárez a Chaves que pasa por Alzaga lo tercerizamos, y ya hicieron un entoscado importante, en un trabajo muy prolijo, por lo que estoy muy orgullosa de los empleados municipales y le están poniendo el cuerpo todos los días .

Salud es prioridad

Hoy todos los centros de salud tienen médico generalista, pediatra y obstetra, hay Guardia en de la garma, médico en barra y en Vázquez y estamos trabajando en geriatría con acompañamiento de actividades de los abuelos en Cultura, en el geriátrico del hospital y en la unidad sanitaria de De La Garma, estamos con muchos temas en agenda”.

Obra pública

En lo referente a las distintas realizaciones en el marco de su gestión, Gómez habló de la obra pública, en lo referente a la iluminación, recolección de residuos y arreglo de calles, y dijo que se ha iluminado todo el sector del ferrocarril, que era un lugar muy oscuro, a eso los ven los vecinos, incluso hay runners que corren por ahí ahora, porque es más seguro, y también hicimos lo propio en De La Garma, en el denominado “camino de Pichín”

“Sacamos una licitación para comprar contenedores para la basura y par que no se rompan tanto los corredores al juntarla, vamos a avanzar colocando de a poco los mismos”, afirmó y también expresó que “el arreglo de las calles viene de a poco porque tenemos una sola motoniveladora, por lo que hacemos es ir por zonas, algunas quedan más relegada pero estamos trabajando todos los días”.

La Expo Chaves en Movimiento, este fin de semana

El domingo próximo, el municipio organiza distintas actividades en la Expo Chaves en Movimiento en el Polideportivo Municipal, de 15:00 a 20:00 con entrada libre y gratuita.

Juliana Dekker explicó los alcances de esta muestra, y sostuvo que “más allá de los reclamos puntuales que el vecino nos reclama necesitamos mostrar a las personas las herramientas y tantas cosas lindas que vienen sucediendo, entonces desde esta propuesta que se hace por primera vez, la idea es colocar 15 stands promoviendo el turismo rural, las estancias, las propuestas de ofertas académicas en educación, que permiten que 150 estudiantes puedan venir a diario a estudiar a Tres Arroyos, el programa Barrios Adentro, y el programa Envión, entre otras. Habrá una capacitación por parte del ex director de los Murciélagos, también se tratará el tema delas ludopatías, y el cierre será con una banda de jóvenes de De la Garma y Chaves que están en La Plata, y habrá también servicios gastronómicos de los productores locales”.

El radicalismo hoy

Consultada sobre el partido político del cual es parte, la UCR y su situación actual, Gómez dijo que “está muy difícil la situación a nivel nacional, y en el radicalismo, que se caracteriza por ser un partido con internas, hay algunos que coquetean con la línea de gobierno del presidente Milei y otros no tanto, pero creo que tenemos que generar un radicalismo de verdad, liderando un proyecto de Nación y en un proyecto que tenemos que saber conquistar a la gente y que tenemos un modelo de provincia y de Nación para poder llevar, como a nivel municipal lo hacen Martin Randazzo en Lamadrid y Miguel Gargaglione en San Cayetano: Estoy en un momento en que creo que lo que se votó con Milei que es la anti política, en cuatro años votaremos algo distinto, la empatía con el otro en un proyecto sólido de país, pero hay que armar un proyecto serio y de calidad”.

“La gestión tiene que ser de cara a la gente y estamos por armar una reunión de gabinete con la gente, que pueda participar, venir, escucharnos, exponer, que nos conozca”, dijo Juliana finalmente.

