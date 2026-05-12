El Municipio de San Cayetano asegura que “la Villa no se encuentra aislada”

12 mayo, 2026 0

Por medio de un breve comunicado de prensa el municipio de San Cayetano salió a aclarar cómo es la situación con la localidad balnearia, a partir de verse complicado el acceso por caminos vecinales a raíz del exceso hídrico producido por las recientes lluvias.

“Desde la Municipalidad de San Cayetano informan que, si bien el camino principal continúa cerrado por acumulación de agua, la Villa no se encuentra aislada.

Él acceso está garantizado: Ante urgencias o necesidad de servicios básicos, se está utilizando un camino secundario gracias a la colaboración de un vecino de la zona.

Servicios Activos: El recambio tanto del personal de salud (CAPS), seguridad (Policía), como el personal de servicios públicos se realizó sin problemas.

Por otra parte, el Director del Balneario Jorge Haag permanece en la Villa atento a cualquier necesidad de los vecinos.

Esperamos que en los próximos días el nivel del agua continúe bajando y así habilitar el recorrido habitual.”

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