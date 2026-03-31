El municipio entregó recursos a instituciones educativas

31 marzo, 2026 37

En el marco de un trabajo conjunto entre el Municipio de Tres Arroyos, el Consejo Escolar y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se llevó adelante una entrega de recursos destinada a instituciones educativas del distrito.

Esta primera etapa alcanzó a 16 instituciones educativas, definidas a partir de un relevamiento previo realizado por el Consejo Escolar, que permitió establecer prioridades junto a las cooperadoras y cada comunidad educativa.

Los insumos que se entregaron 3 heladeras, 7 televisores, 2 multiprocesadoras industriales, 16 balanzas de cocina, 6 computadoras (entre notebooks y equipos de escritorio), 8 impresoras, 4 microondas, 1 pava eléctrica, 2 parlantes de salón, 1 proyector y 2 ventiladores industriales, elementos que contribuirán al fortalecimiento de las tareas educativas y el funcionamiento diario de las instituciones.

Durante la actividad, el intendente Pablo Garate expresó: “Estamos muy agradecidos con esta gestión, que comenzó con un relevamiento en las escuelas y que, trabajando en conjunto con el Consejo Escolar, permitió atender las necesidades prioritarias de cada institución”.

Además, agregó: “En poco tiempo pudimos dar respuesta a un compromiso asumido, transformándolo en una realidad concreta a partir del trabajo conjunto”.

En ese sentido, también remarcó la importancia de dar continuidad a este tipo de políticas: “Vamos a seguir adelante con estas gestiones con la Provincia”, y felicitó “a las instituciones que hoy son beneficiarias de esta primera etapa”.

Las instituciones que participaron de esta primera etapa son:

Escuelas Primarias:

Escuela Primaria N° 1, N° 7, N° 8, N° 12, N° 14, N° 15, N° 16, N° 18, N° 21 y N° 27.

Escuelas Secundarias:

Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1, Escuela de Educación Secundaria N° 2 y Escuela de Educación Secundaria N° 4.

Jardines de Infantes:

Jardín N° 901, N° 902 y N° 905 de Copetonas.

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