El Municipio invita a participar de las diversas actividades organizadas por la Primavera

La Municipalidad de Tres Arroyos invita a la población a participar de las diversas actividades organizadas para celebrar la llegada de la Primavera en el distrito.



La organización y coordinación de los eventos estuvo a cargo de las direcciones de Deportes, Cultura y Turismo. Además, se cuenta con el aporte para el armado y la logística de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Salud. Asimismo, estará trabajando durante todas las jornadas, el personal municipal dispuesto por las delegaciones.

CLAROMECÓ

Viernes 20

1- 10:00 horas - Seven de rugby y hockey en la cancha del Club Recreativo Claromecó. (Dirección de Deportes).

2- 14:00 horas - Caminata familiar por sectores del Golf Club. Punto de encuentro Golf Santana. (Dirección de Deportes).

Sábado 21

1- 10:00 horas - Seven de rugby y hockey en la cancha del Club Recreativo Claromecó. (Dirección de Deportes).

2- 12:30 horas - Enduro Arena Series en Circuito del faro y Camping Luz y Fuerza. Entrenamiento. (Dirección de Deportes)

3- 14:00 horas - Pedaleada familiar por sectores del Golf Club. Punto de Encuentro Golf Santana (Dirección de Deportes).

4- 17:00 horas - Zumba Latino – Playón de la ex terminal. (Dirección de Cultura y Deportes).

5- 17:00 horas - Primavera Activa en el playón de la ex terminal - Música, Comidas, Ferias y más. (Dirección de Cultura).

6- A partir de las 17:00 horas - Feria de emprendedores en el Espacio de Arte Quelaromecó. (Dirección de Cultura).

7- 18:00 horas - Daiana Caballero Songs – Playón de la ex terminal. (Dirección de Cultura).

8- 19:00 horas - Tributo a La Beriso - Playón de la ex terminal. (Dirección de Cultura).

Domingo 22

1- De 10:00 a 14:00 horas – Feria de Emprendedores en el Espacio de Arte Quelaromeco. (Dirección de Cultura).

2- 12:00 horas - Largada del Enduro Arena Series en Circuito del faro y Camping Luz y Fuerza. (Dirección de Deportes).

RETA

Sábado 21 y domingo 22

1- Zonas Recreativas, canchas deportivas. (Dirección de Deportes).

Viernes 20, Sábado 21 y Domingo 22

2 - "Reta Arte"- Presentación de artistas de diferentes disciplinas.

TRES ARROYOS

Sábado 21

1- 10:00 horas - Parque Cabañas - Playón deportivo: artesanos, juegos deportivos y recreativos. (Direcciones de Cultura, Deportes y Turismo)

2- 15:00 horas - Festival Solidario de Zumba en el Parque Cabañas. (Dirección de Deportes).

SAN FRANCISCO DE BELLOCQ

Domingo 22

A partir de las 11:00 horas - "3 Rural": Rural Bike 25 km y 50 km, organizado por el Club R. Echegoyen con colaboración de la Dirección de Deportes.

ORENSE

Viernes 20

1- A partir de las 13:00 horas, en el predio del CEF 113: show de Detonados, clase de Reggaetón, juegos y música, venta de tortas. Organiza Sociedad de Fomento.

COPETONAS

Sábado 21

1 - 22.00 horas - Baile de la Primavera con San Cumbyetano - SUM del Instituto Secundario Almafuerte - Organiza Cooperadora Instituto Secundario Almafuerte y Comisión Organizadora de la Fiesta del Mate y la Torta Frita.