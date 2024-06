El municipio lanza un proyecto para facilitar acceso a la tierra a los vecinos (videos)

14 junio, 2024

En conferencia de prensa, el intendente Pablo Garate anunció este viernes que la comuna avanzará en un proyecto de ordenanza para que se apruebe en la próxima sesión del jueves 27, destinado a otorgar lotes a vecinos que lo necesiten.

En manera conjunta con el vicepresidente del Concejo Deliberante Adolfo Olivera y Federico Brandán, a cargo del Banco de Tierras, explicaron que la idea es poder evitar situaciones como la ocurrida días pasados cuando hubo principios de ocupación en dos predios distintos.

En primer término, Pablo Garate indicó que “llevamos un proyecto al Concejo para suplir una ausencia de política municipal de accesibilidad a los lotes para las familias de vecinos y vecinas de Tres Arroyos; tiene que ver para familias que puedan tener un trabajo formal y pagar, tengan la posibilidad de acceder a los lotes y también un proyecto social para evitar situaciones como la ocurrida el pasado fin de semana”.

“Hace mucho tiempo que Tres Arroyos no tenía una política territorial, alentamos y creemos que es necesaria la inversión privada pero creemos que debía desviarse a otros sectores; lo dijimos en la campaña y este es el primer paso para conseguir los programas de lote accesible y también lote social, es un proyecto en el que aspiramos a genera consenso con el resto de los bloques de concejales; de hecho Adolfo tuvo hoy una reunión con los otros bloques para que se pueda tener dictamen en las comisiones y aprobar en la sesión del 27 de junio: se establece la participación del banco de tierras; estamos cumpliendo con un proyecto de tener un lugar donde desarrollarse, y les decimos que este es el principio de solución de los problemas. No vamos a permitir ninguna actividad ilegal por lo que acá comenzamos a construir consensuadamente la solución al problema territorial de Tres Arroyos, por lo que pedimos a nuestros vecinos que tengan paciencia y que no tomen decisiones fuera de la ley, y al vecino que pude pagar, que también confíe porque este empieza a ser el comienzo de un programa que permita el acceso a esa tierra, lote que le permita desarrollar el sueño familiar”, graficó.

“Quiero agradecer la buena charla que tuve con alguno de los bloques de la oposición, tratando de tener un ida y vuelta, y les pido a todos que seamos responsables porque es un problema real de nuestro distrito y que cuando tenemos un problema real tenemos que ser capaces todos de ponernos de acuerdo todos para resolverlo. Ojalá tengamos el 27 de junio una Ordenanza prolija y ordenada para acceder a esta posibilidad nueva e histórica, hoy estamos dando un paso muy importante”, describió el intendente.

“Vamos a trabajar sobre terrenos que están presentados en la Escribanía General de Gobierno, hay muchos terrenos que tienen que ver con algunas prescripciones administrativas y plusvalía tanto en Tres Arroyos y las localidades donde se da la particularidad con terrenos que están escriturados a nombre de la Municipalidad que van a ser puestos a disposición de este programa pero también hay que respetar la propiedad privada para no cometer ninguna actividad ilegal”, expresó.

“Esto es el comienzo de la posibilidad de consensuar para conseguir respuestas a las necesidades de los vecinos y en esa necesidad pasan situaciones como las del fin de semana por lo que le decimos a la gente que confíen en nosotros, no solo en el gobierno municipal porque seguramente los bloques de la oposición van a hacer aportes a este proyecto para que sea una herramienta que sirva y que el 27 de junio tengamos la ordenanza, que confíen porque somos un pueblo de paz que convive y que no hagamos nada que nos saque de este camino porque el municipio tiene en claro no permitir que realicen una actividad ilegal, que no hagan nada que vaya en contra de las leyes porque nos estamos ocupando del problema”, concluyó.

El concejal Olivera dijo que “es una herramienta en un momento muy difícil pero hay que tener en cuenta el contexto en que se da la situación donde hay gente que no puede pagar un pequeño alquiler y esto va a agravarse y por esta cuestión hace que podamos armar una herramienta rápida por lo que estuvimos consensuando, intercambiando opiniones con los bloques para poder llevar a la comisión el día miércoles, esperamos que esto pueda llevarse a la sesión con el mayor consenso, es una herramienta que Tres Arroyos necesita”.

Federico Brandan en tanto manifestó que “hay arriba de unos 200 terrenos, la mayoría están para escriturarse y poner a nombre del municipio”.

Volver