El municipio llama a licitación para explotar restaurant, confitería y kioscos en la Terminal

11 mayo, 2023

La Municipalidad de Tres Arroyos llama a licitación pública 9/2023 para la “Explotación de la Confitería y Restaurante de la Estación Terminal de Ómnibus.

El valor de los pliegos se ha fijado en diez mil pesos, y por consulta y venta de los mismos, dirigirse al Departamento de Compras y Suministros, en el Palacio Comunal, desde el 17 al 29 de mayo.

La apertura de los sobres se realizará el miércoles 31 de mayo, a las 9:00 en la Asesoría Letrada, Avenida Rivadavia 1, primer piso.

Asimismo, y a través de la licitación pública 10/2023, convoca a oferentes para explotar 4 locales para la prestación de servicios (kiosco, venta de diarios y revistas, artículos regionales, mensajería) en la Estación Terminal de Ómnibus.

Al igual que en el ítem anterior, los pliegos pueden consultarse y adquirirse en el Departamento de Compras y Suministros, desde el 20 al 31 de mayo.

La apertura de sobres tendrá lugar el viernes 2 de junio a las 10:00 en la Asesoría Letrada.

Terminal: Gloria y Ocaso de un emblema tresarroyense

La Estación Terminal de Ómnibus de Tres Arroyos pasó por un período de gloria a poco de su inauguración, que se extendió durante décadas, y era considerada en su momento como una de las más lindas de toda la Provincia de Buenos Aires, con un diseño arquitectónico moderno y funcional y la atención de servicios a pasajeros, con boleterías funcionando a pleno, restaurante, confitería y kioscos.

Hoy día la realidad es otra, un lugar oscuro y lúgubre, con poco movimiento dada la reducción horaria de las empresas que operan en el lugar

Para referirse a la “época de oro” LU 24 entrevistó a Marcelo Erramuspe, quien trabajó durante muchos años en el lugar, primero como taxista y luego como chofer de larga distancia.

“Yo trabajaba en la fábrica de aceites que estaba en la ruta 228 me fui al servicio militar, y cuando volví había cerrado, y entonces mi papá que era taxista me ofreció trabajar con él en el año 1985, recuerdo era un día de elecciones, y estuve hasta el 2003, 2004”, dijo.

Tenía turno de noche y había mucho movimiento en la confitería de la terminal, cuando cerraban los boliches la gente se volcaba a tomar café o una cerveza, y como era el único medio de transporte, no había remises, había mucho trabajo.

Cuando empecé de la terminal al centro valía un Austral, teníamos un Dodge Polara, no había GNC, había autos a nafta y algunos Diesel como los Peugeot 404.

Se juntaban doce o quince autos, estaba la parada en Plaza San Martin y había otras en Chacabuco y Maipú, Hospital Pirovano y en calle Alsina en la segunda cuadra.

Había muchos viajes al campo y muchas veces íbamos a Claromecó o Reta cuando se perdía alguna combinación, eso levantaba la recaudación.

En el kiosco, estaba Roberto Losada y en la confitería Amestoy; hoy día esta toda la entrada oscura, hay dos boleterías habilitadas; antes era un lugar que estaba en movimiento continuo”.

Luego seguí vinculado a la terminal como chofer de larga distancia, y el no tener un lugar siquiera hoy día para poder buscar agua caliente, es inconcebible, cuando en la década del 80 era una de las más lindas de toda la Provincia.

En 2018, comenzaron a desaparecer las empresas provinciales, y fueron absorbidas por las nacionales que redujeron los horarios.

En lo que hace a las empresas de carácter regional, Marcelo recordó a Porfilio, que iba a Pringles, Yanacone a Orense y Detroit a Claromecó, y a la empresa Los Amigos.

Se realizaron varios intentos para concesionar nuevamente los sectores mencionados, y ahora la comuna llamó a licitación para hacerlo nuevamente con el restaurante, la confitería y los 4 kioscos para brindar servicios.

Fersen, un apellido tradicional en la Terminal de Ómnibus

Ezequiel Fersen pertenece a una familia muy vinculada a la Terminal de Ómnibus, y trabajó al igual que su madre y su hermano en ese sitio emblemático.

“Estuve haciendo la noche en el kiosco, había mucho movimiento, y luego en la confitería, donde brindábamos el desayuno a contingentes que traía Plusmar de jubilados y los servicios que llegaban a las seis de la mañana”, dijo Ezequiel.

Mi mamá estuvo en el kiosco luego de Proccacini, y también en el restaurante; el cielorraso que tiene se lo hizo ella”, explicó y dijo que también se desempeñó al igual que su hermano anunciando la llegada y salida de los micros.

“Es una lástima como está todo ahora”

Es una lástima como esta todo ahora; creo que se puede reactivar el kiosco, la gente piensa en que no llegan los colectivos, pero creo el restaurant y confitería tendrían que andar”. Además, las empresas no entran porque no hay servicios.

El “primer escenario” de “Pancho” Santarén

El reconocido cantante “Pancho” Santarén, conductor del programa Folklore en los Tres Arroyos, recordó su paso por lo que denomina “mi primer escenario en Tres Arroyos”.

“A la noche tomábamos mate en el túnel ubicado debajo de las ventanillas, llevábamos una guitarra y nos poníamos a cantar. Los pasajeros que quedaban varados o estaban esperando los micros se amontonaban a escuchar”, comentó.

“Yo nací en Coronel Pringles y en 2006 me vine a vivir a Tres Arroyos con mi familia. Llegamos en el mes de julio y el 1 de agosto entré a trabajar subiendo bolsos y cargando encomiendas ya que mi tío estaba en la empresa El Rápido”, contó.

Posteriormente, se desempeñó en la boletería y también cumplió tareas para Vía Bariloche. “Yo trabajaba con los hermanos Marcelo y Daniel Blanco, con quienes tengo una relación espectacular”, sostuvo.

“Me tocaron vivir muchos buenos momentos y algunos malos también como el accidente protagonizado por un ómnibus de El Rápido, en 2007, con víctimas fatales de Tres Arroyos y yo estaba en la ventanilla”, expresó.

Por otra parte, rememoró con alegría “las juntadas que teníamos con los taxistas, la gente de informes, el kiosco y la confitería” y el importante movimiento que se registraba en el lugar: “Las fosas estaban llenas de encomiendas”.

