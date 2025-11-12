La Cooperativa de Cascallares con el Municipio ejecutan pavimento de manera conjunta

El trabajo conjunto con las localidades y sus instituciones sigue adelante, con una gestión cercana, de puertas abiertas y presente en cada punto del distrito de Tres Arroyos.

Esta semana, en Cascallares, el Municipio avanza junto a la Cooperativa Agrícola Ltda. local en la pavimentación de calles: la institución aporta los materiales y el Municipio la mano de obra, en una tarea compartida que mejora la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

Además, en coordinación con el Observatorio Vial y en respuesta a los reclamos por una mayor seguridad, se colocaron tachas reductoras en la intersección de Italia, entre Santa Fe y San Martín, un sector muy transitado por peatones y vehículos, especialmente por su cercanía al complejo de la Cooperativa. Estas acciones apuntan a una circulación más ordenada y segura.

En Orense, la Delegación comenzó los trabajos de preparación de suelos para la pavimentación de la calle Josefina Pacheco de Riglos, una obra muy esperada por la comunidad.

De la misma manera, las maquinarias adquiridas hace tiempo siguen siendo parte del trabajo itinerante entre las localidades del distrito. Son fundamentales en arreglos de calles, emprolijamiento de los espacios verdes, arreglos en las zonas costeras y en la higiene urbana.

Estas mejoras en infraestructura y servicios se suman a los avances en las plantas de gas, las conexiones a cloacas, el mantenimiento de espacios públicos y redes de agua corriente.

Una gestión que está presente todo el año, para que las obras, los servicios y las mejoras lleguen a cada localidad del distrito.

