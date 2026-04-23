El Municipio presentó el programa “Impulsar Comercios”

23 abril, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos presentó oficialmente el programa “Impulsar Comercios”. El anuncio se realizó en conferencia de prensa encabezada por el intendente Pablo Garate junto a Mauro Dadario, quienes brindaron detalles de la propuesta, propuestas entendiendo el difícil momento de la actividad comercial.

El programa se estructura en tres objetivos centrales: disminuir costos para los comerciantes, generar empleo y promover el consumo en comercios locales, a través de distintas herramientas impulsadas por el municipio, entendiendo el contexto nacional de crisis económica y baja de actividad que afecta a los argentinos.

Disminuir tiempos y costos

Dentro de este eje, el programa contempla medidas como la digitalización del trámite de habilitación comercial y la implementación de la Habilitación Express, que permitirá obtener permisos en 24 horas para actividades de bajo riesgo.

Además, se incluyen exenciones de tasas municipales por hasta un año, alcanzando conceptos como seguridad e higiene, publicidad y ocupación del espacio público, junto con beneficios adicionales para comerciantes que se encuentren al día con sus obligaciones.

Generar empleo

El programa incorpora líneas específicas para incentivar la creación de puestos de trabajo, como el programa “Generar Empleo”, que prevé la eximición del derecho de habilitación para nuevos comercios e industrias que generen empleo en la ciudad.

También se contemplan beneficios para empresas que vengan a invertir y no sean tresarroyenses, siempre que incorporen al menos cinco trabajadores locales, promoviendo así el desarrollo económico y la inclusión laboral en Tres Arroyos.

Promover el consumo en comercios locales

En este eje se destacan herramientas destinadas a incrementar las ventas y la visibilidad del comercio local. Entre ellas, el programa ofrece descuentos a empleados municipales en comercios adheridos, y las gestiones con el Banco Provincia para impulsar promociones con Cuenta DNI y financiamiento en cuotas.

Asimismo, se promoverá la participación en plataformas digitales de venta como Provincia Compras y la organización de ferias comerciales y gastronómicas, eventos temáticos y acciones de visibilización, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y los comercios locales.

Las autoridades invitaron a los comerciantes a informarse y sumarse a la propuesta a través de los canales oficiales del municipio.

Volver