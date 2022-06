El Municipio pringlense, en equilibrio a pesar de los vaivenes de la economía

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, aseguró que a pesar de los problemas económicos, el desabastecimiento de combustible y el impacto de la inflación en la población, el Municipìo está equilibrado y en marcha. “Se está ejecutando el Presupuesto muy cercano a lo que teníamos previsto; cada mes yo hago un balance y al cierre de mayo pude observar que desde el punto de vista fiscal estamos en equilibrio, a pesar de algunos incrementos de costos y el hecho de que la inflación proyectada no es la misma que estamos transitando. Lo que hace que los gastos de funcionamiento aumenten, y el cierre de la paritaria haya sido más alto de lo que se preveía, pero con la mayor recaudación por inflación esto se ha ido compensando”, describió.

También ponderó la evolución positiva en la cobrabilidad de tasas, aun con los vaivenes propios de la situación descripta. “Históricamente tenemos diferencias entre las tasas rurales, con una cobrabilidad del 90% en la tasa vial y el 100% en marcas y señales; y las urbanas, que rondan los 54, 55 puntos. Estas últimas se resintieron durante la pandemia, cuando retornó la actividad económica la cobrabilidad volvió a repuntar y este año nuevamente ha caído en virtud de la crisis, no obstante el promedio histórico era del 40% y en ese aspecto, con gran esfuerzo, se ha mejorado mucho”, aseguró Matzkin.

El invierno, admitió, golpea sobre todo en las necesidades alimentarias y de calefacción. Por eso para asistir a las familias que lo requieren, previamente censadas, se creó un Banco Municipal de Leña que entrega entre 250.000 y 300.000 kilos al año. “Un 60% de Pringles tiene red de gas, y el resto utiliza medios alternativos, mayoritariamente leña. Los 1000 kilos cuestan alrededor de 15.000 pesos, y no alcanzan para un mes ni de casualidad, por lo que calefaccionarse es un costo muy alto, por eso intentamos acercarnos a las familias más necesitadas. Y también con un censo previo, acompañamos a unas 350 familias con una tarjeta que complementa -no duplica- el programa Alimentar de la Nación, además de mucho trabajo puntual en tercera edad, discapacidad, familias con situaciones de violencia o de calle”, señaló.

En relación con la seguridad, si bien admitió que es un tema de debate permanente “porque el pringlense no quiere perder la tranquilidad en la que vive”, no hay delitos graves o que sean objeto de preocupación más allá de la labor preventiva habitual.

Finalmente, destacó el funcionamiento del sistema de salud, que combina el trabajo del Hospital municipal con los efectores privados. “Siempre estamos invirtiendo en el Hospital, en este momento en habitaciones nuevas y en una sala de esterilización, pero su evolución es permanente”, concluyó el mandatario pringlense.

