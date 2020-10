El Municipio sigue dando información anónima de operativos de Bromatología

En varias oportunidades hemos solilcitado que se identifiquen los comercios infraccionados por alimentos no aptos para consumo. Hoy nuevamente a través del área Prensa de la Municipalidad, la Dirección de Bromatología dio la noticia de dos operativos en los que se secuestró mercadería vencida, en un lado, y transportada fuera del rango de temperatura permitido por el Código Alimentario, en otro.

Cuando se publicitan estas irregularidades sólo se da el rubro del infraccionado, pero no ofrecen ni nombre ni dirección, por lo que hemos recibido críticas en cuanto a que “va todo en la misma bolsa”. Indican en esos casos que se infraccionó “un supermercado” donde había mercadería vencida, pero no indical ni cuál es ni dónde está. Solo intentan conformar con una foto de un vehículo municipal frente al negocio infraccionado. LU24 continuará con su postura de no publicar hasta que la información no sea completa. Cuando se habla de un determinado rubro, la duda se abre en “todos”.

