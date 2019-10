El municipio tresarroyense brinda atención ginecológica en Reta y en Orense cada quince días

El Dr. Rubén Palermo, ginecólogo, integrante del staff médico del Centro Municipal de Salud, habló con LU 24 respecto al plan que se implementó desde la Secretaría de Salud de la comuna, para brindar, cada quince días, atención ginecológica en Reta y Orense.



Palermo dijo que “había una propuesta desde hace tiempo, que por distintas razones no pudimos hacer, y este año la dirección del Hospital y yo creímos que era prudente hacerlo y vamos a estar en Orense y Reta dos veces al mes haciendo una prevención del cáncer de mama, cáncer de cuello y cáncer de ovario, que son las tres clases de cáncer que con la prevención se evitarán males mayores”.

“La gente está encantadísima por el ahorro que produce no viajar a Tres Arroyos”

“Semana por medio vamos a estar, un día en Reta y un día en Orense, yo me traslado con la aparatología y realizo la misma atención que brindo en el Hospital, exacta; nunca nadie hasta ahora había pisado el hospital de Reta, y la gente está encantadísima, porque en los tiempos en que vivimos se ahorran un muy buen dinero en evitar ir al hospital, porque el primer paso lo están dando”, expresó el galeno.

“La gente de Amigos del Hospital me consiguió un colposcopio de primera generación como para poder hacer una prevención del cáncer de cuello, por lo que puedo hacer un consultorio ginecológico y hacer estudios especializados en el lugar, que es el primer paso para que la mujer siga, porque luego vendrá el pedido de mamografías, ecografías mamarias, ecografía transvaginal, que dan lugar a la prevención y diagnóstico si es tumor de mama o tumor de ovarios, que es lo que les pasa a las mujeres mayores”, agregó.

“La llegada a los pueblos ayuda a la prevención”

La gente me decía “me ahorro 700 pesos para hacerme en Tres Arroyos lo que usted hace acá; y asimismo es importante poder detectar las enfermedades de transmisión sexual, o embarazos no deseados; todo eso ayuda a llegar a los pueblos para hacer la prevención, porque en esos lugares se sientan a hablar con amigos pero nunca con los médicos; por lo que por primera vez las madres que llevan a sus hijas adolescentes tengan la posibilidad que no tuvieron ellas de detección precoz y tomen conciencia del uso de protección a la hora de la vida sexual, ya que el virus –el papiloma - se transmite de persona a persona, por lo que haciendo prevención y concientizamos damos lugar a que la gente se enferme menos, sumado a la prevención que se hace a nivel nacional con la vacunación a los once años para inmunizar al virus del papiloma humano, porque puede provocar serias lesiones en el cuello del útero”, relató Palermo.

“Se da frecuentemente que minimizan el síntoma o creen que no es posible que aparezcan casos de sífilis, que hoy la encontramos a todo nivel, o blenorragia, enfermedades que creíamos desterradas, y la gente es reacia a consultar hasta que la lesión persiste y recién van al médico”, sostuvo.

El consumo de droga y alcohol

El otro tema a tener en cuenta cuando se enferman es el consumo de droga y alcohol; porque al tomar alcohol u otras drogas hace que la mujer y el hombre pierdan el control de su propio cuerpo, a la hora de pensar que tienen que usar un método de protección, y luego se enferman, o se embarazan”.