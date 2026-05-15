El municipio y la comunidad del barrio Ranchos acompañan a las familias en tiempos difíciles

15 mayo, 2026 300

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Acción Social, informa como parte de las acciones de acompañamiento que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad, se llevará adelante una jornada con cocina comunitaria en Emilio de la Calle 1421 en el horario del mediodía mañana sábado 16 de mayo.

La iniciativa surge a partir de un trabajo previo de relevamiento social realizado junto a vecinos del barrio, donde se detectaron distintas necesidades y situaciones que atraviesan muchas familias en el contexto actual. Entre ellas, se observó que numerosos hogares cuentan durante la semana con el acompañamiento alimentario del comedor escolar, mientras que durante los fines de semana la situación se vuelve más compleja. Por eso se brindarán viandas a las familias que lo necesiten.

A partir de ese diagnóstico y del diálogo cercano con la comunidad, se organizó esta acción concreta para brindar contención, acompañamiento y una respuesta inmediata ante una necesidad real.

Desde la Dirección de Acción Social se continúa trabajando de manera articulada con instituciones, organizaciones y referentes barriales para estar presentes donde más se necesita, fortaleciendo redes de cuidado y apoyo municipal y barrial, con un gran sentido de comunidad.

Porque en tiempos difíciles es fundamental apoyar a las familias de cada barrio desde el municipio, las instituciones y vecinos involucrados en su comunidad.

IMAGENES ILUSTRATIVAS

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