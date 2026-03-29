El mural de Istilart se emplazará en el Parque Industrial (video)

29 marzo, 2026 7

En un hecho de absoluta justicia, la Municipalidad decidió emplazar en el predio del centro de capacitación del Parque Industrial el mural metálico homenaje a Juan Bautista Istilart, obra del escultor Alan Arias inaugurado recientemente frente al palacio comunal y exhibido varios días en el mismo lugar.

La obra se colocará en predios municipales donde funciona el espacio destinado a la capacitación y especialización de mano de obra en el Parque.

Se considera el hecho de total y absoluta justicia, teniendo en cuenta la indiscutible figura de Istilart como pionero de la industria local.

MONUMENTO A EL ZORRO

Por otro lado, avanza el proceso legal y reglamentario para autorizar el emplazamiento en Cascallares de otra obra significativa de Alan Arias, el monumento al caballo tordillo mas famoso de la región, El Zorro, hoy exhibido en espacio público de la localidad.

Deben darse las condiciones de seguridad para su lugar definitivo y cumplirse con los pasos de autorización ante el Concejo Deliberante.

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