El Museo Mulazzi encontró la alternativa virtual para seguir difundiendo su acervo

Sonia Finocchio, directora del Museo Mulazzi, aseguró que será necesario repensar la dinámica de ese espacio cultural cuando finalice el aislamiento preventivo. Hoy por hoy permanecen colgadas dos muestras, aunque el lugar está cerrado en respeto de la normativa, y la idea es que se visibilicen a través de las redes. “La idea que tenemos también es armar muestras con los objetos y el patrimonio artístico del Museo, como las obras de arte que han sido premios de salones, guionadas y para ser exhibidas a través de las redes sociales. Y tenemos la página del Museo – museomulazzi.com- con distintas actividades pensadas para que los chicos, que están trabajando contenidos de manera virtual, ingresen y puedan desarrollarlas”, explicó.

Lo cierto es que el Mulazzi tenía planificadas muestras para todo el año, pero las posibilidades de materializarlas están supeditadas a la evolución de la pandemia de coronavirus. “No sabemos si las vamos a pasar para el año que viene, porque se desconoce hasta cuándo se van a mantener las restricciones en los espacios públicos. Una vez que se reabra todo habrá que conversar con los expositores y se verán las distintas posibilidades. No obstante, el Museo tiene formas de trabajar que no son necesariamente con público”, consideró.

Por otra parte, aclaró también que no todas las piezas extraídas de Arroyo Seco están expuestas en el Museo, “porque las nuevas formas de concebir estos espacios descartan la exposición de restos humanos en vitrinas; es importante que se sepa esto porque hay páginas sobre Tres Arroyos que hacen referencia a este tema, pueden generar el interés en conocerlas pero esto no es así”, finalizó.

