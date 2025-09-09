El Museo Mulazzi recibió visita de investigadores del CONICET y UNICEN

9 septiembre, 2025 0

El Museo José A. Mulazzi, recibió la visita de un grupo de docentes e investigadores del CONICET y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCPBA, a fin de realizar trabajos de escaneo 3D sobre algunas de las piezas arqueológicas (megafauna) de la colección de Arroyo Seco que posee el espacio.

En este sentido, los profesionales explicaron que “recientemente la UNICEN adquirió un escáner 3D manual; el trabajo sobre las piezas permitirá construir modelos que serán compartidos con el Museo Mulazzi con fines educativos”.

