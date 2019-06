El MV aprobó en asamblea extraordinaria la incorporación de extrapartidarios en la lista

Esta tarde, el Movimiento Vecinal realizó en su local partidario una asamblea extraordinaria para aprobar la incorporación de los extrapartidarios a la lista que competirá en las PASO.

El presidente del MV, Pablo Abraham, detalló que “se trató la composición de la lista, aprobamos la integración de la lista con aquellas personas que no son afiliadas o no tiene antigüedad de dos años en el partido político”, y agregó: “Es un paso que indica la carta orgánica partidaria para poder aprobar la lista”.



En esta ocasión, también se presentó a los afiliados todos los candidatos que integran la lista y que encabeza el intendente Carlos Sánchez.

Ante de finalizar el encuentro tomó la palabra Sánchez para hacer hincapié en el potencial de la lista y los jóvenes que la integran.

“La lista la integran un grupo de hombres y mujeres, algunos muy jóvenes, que me enorgullece que estén estos jóvenes preparándose para años para adelante que es lo que realmente nos abre la cabeza a los que tenemos más años y tenemos cierta experiencia”, expresó.

Además agregó que “en Tres Arroyos hay mucho ingenio, muchas gentes emprendedoras, mucha gente con ganas de hacer cosas y darle pie y darle posibilidades a toda esa gente que tiene ganas de hacer cosas. En las listas hay un potencial que con el andar del tiempo lo van a demostrar”.

“Espero que con todo el equipo podamos seguir con un Tres Arroyos en crecimiento, habló también de todo el distrito. Hemos avanzado pero falta. Tenemos un potencial ejecutivo y deliberativo en el distrito de Tres Arroyos para seguir avanzando”, concluyó.