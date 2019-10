El MV repudia los hechos de vandalismo contra su cartelería política

El Movimiento Vecinal realizó un comunicado para repudiar los hechos de vandalismo sobre su cartelería política colocada en la vía pública. En el mismo manifiestan que “este tipo de hecho no sólo afectan a nuestra entidad partidaria sino que también atentan contra las buenas prácticas que se vienen desarrollando por parte de los partidos políticos en los tiempos previos a las elecciones, representando acciones autoritarias que poco tienen que ver con el avance de nuestra vida en épocas de democracia”.



Además expresan: “El Movimiento Vecinal se encuentra más vivo y activo que nunca, por lo cual seguiremos en la senda del trabajo, apegados a los reglamentos electorales y respetando ante todo a quienes no piensan lo mismo que nosotros”.

A continuación la nota completa:

A través de la presente desde el Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos repudiamos los hechos de vandalismo realizados sobre la cartelería política colocada en la vía pública, la cual publicita al candidato a Intendente Municipal que nos representa para las próximas elecciones del día 27 de octubre.

Hechos de este tipo no sólo afectan a nuestra entidad partidaria sino que también atentan contra las buenas prácticas que se vienen desarrollando por parte de los partidos políticos en los tiempos previos a las elecciones, representando acciones autoritarias que poco tienen que ver con el avance de nuestra vida en épocas de democracia.

Pese a ello, el Movimiento Vecinal se encuentra más vivo y activo que nunca, por lo cual seguiremos en la senda del trabajo, apegados a los reglamentos electorales y respetando ante todo a quienes no piensan lo mismo que nosotros.

La cartelería política es pasajera y luego del acto de los comicios nos encargaremos rápidamente de levantarla y dejar la ciudad limpia, conforme a nuestra costumbre. Repetimos, la cartelería política es pasajera pero nuestras acciones de gobierno no.

Claudia I. Cittadino, Vicepresidenta del Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos.

Pablo M. Abraham, Presidente del Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos.