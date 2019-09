El MV y el segundo tramo de la campaña: “no somos iluminados sino trabajadores de la política”

Este sábado comienza oficialmente la campaña previa a las elecciones generales de octubre, y el Movimiento Vecinal inscribe su actividad, tal como lo señalaron la candidata a primera concejal Claudia Cittadino y el presidente partidario Pablo Abraham, en la continuidad del trabajo cerca de los vecinos. “Nuestra independencia política nos permite hoy tener un orden económico, que hoy es una ventaja y no es poca cosa decirlo, y manejarnos en un marco de prolijidad y austeridad porque si bien hemos gastado fondos, surgen de los aportes que todos los funcionarios hacemos mensualmente al partido y constan en los balances que hemos presentado ante la Junta Electoral, cuestión que no todos los partidos pueden hacer y hay causas judiciales al respecto. Pero nuestra meta es clara, es mostrar lo mucho que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que el intendente Carlos Sánchez proyecta con una mirada a largo plazo en educación, medio ambiente, producción, siempre apuntando a un Tres Arroyos que sigue creciendo y desarrollándose. Paseos públicos, el Polideportivo, muchas obras que están próximas a ver la luz se inscriben en este proyecto de desarrollo”, sostuvo Abraham.



El presidente del MV advirtió asimismo acerca de la compleja coyuntura económica y social que atraviesa el país, “con unas PASO innecesarias para lo que la gente necesita, porque ya no los tresarroyenses sino los argentinos esperan resultados de la clase política, y por eso el respaldo que el vecinalismo ha tenido en las urnas. No somos iluminados sino trabajadores de la política. También por supuesto trabajamos por la gente que no llegó a ver esto, para que nos acompañe en octubre”.

“Siempre dijimos que la campaña es una parte del calendario electoral, por eso lo que nosotros hacemos es seguir trabajando e intentar que la gente visibilice ese trabajo. Además, desde el rol que cada uno de nosotros cumple en las áreas en las que participa más, acompañamos al intendente en sus actividades en distintos lugares, con presencia y con lo que haga falta desde la legislación. Pero no haremos ningún relanzamiento de campaña”, completó Cittadino.