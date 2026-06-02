El Natatorio Municipal de Chaves continúa sumando actividades y eventos en su mes aniversario

2 junio, 2026 0

En el marco del mes aniversario del Natatorio Cubierto de Chaves Municipio, durante junio se están desarrollando distintas actividades y eventos especiales que complementan la habitual oferta de clases y espacios recreativos destinados a la comunidad.

El pasado sábado se llevó a cabo un taller de Acuayoga a cargo de la profesora Anahí Giménez, una propuesta innovadora que combina técnicas de yoga con el entorno acuático, brindando una experiencia diferente orientada al bienestar físico y emocional de las personas participantes.

La jornada contó con una muy buena respuesta por parte de la comunidad y significó un primer acercamiento a esta disciplina que, a partir de este mes, pasará a formar parte de las actividades regulares del natatorio.

Al finalizar el encuentro, la profesora Anahí Giménez compartió sus sensaciones sobre la experiencia:

“Las personas que participaron del taller pudieron tener un primer contacto con esta modalidad de Yoga en el Agua. El taller tuvo distintos momentos, fue una linda experiencia, creo que pudimos disfrutar de la pileta y del encuentro. La respiración y la consciencia en los movimientos son esenciales en Yoga, y el agua nos permite tener nuevas sensaciones.

Siento que estamos iniciando un recorrido que seguramente será muy positivo para la salud integral de las personas que se vayan sumando.

Muy agradecida con la participación y la confianza de las personas que se acercaron y por la posibilidad de compartir la práctica de Yoga en el natatorio.”

Desde el Natatorio Cubierto invitan a todas las personas interesadas a acercarse para obtener más información e inscribirse en esta nueva actividad, que dará comienzo el próximo viernes 12 de junio.

De esta manera, el espacio continúa ampliando sus propuestas, promoviendo hábitos saludables y generando nuevas alternativas para el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

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