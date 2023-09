El necochense que cocinó para las familias de Messi, Beckham y los dueños del Inter Miami

Agustín Gamboa es necochense, estudió cocina en Mar del Plata y trabaja para una reconocida chef de Miami. Recientemente sirvió el buffet para las familias de Lionel Messi y David Beckham y los dueños del Inter Miami. Este viernes por la mañana conversó con LU 24 y repasó todo sobre su historia.

Por su parte y respecto a sus inicios, Gamboa contó: “en diciembre se van a cumplir 10 años de que vivo en Miami. Yo estudié chef en Mar del Plata, en el LECOL y arranqué trabajando en Necochea, luego en Mar del Plata hasta que me vine una vez de vacaciones a Miami y se dio que me quedé.”

Y sobre su actualidad, y lo que ha hecho últimamente, comentó: “con Beckam estaba parte de la familia, los dueños del Inter de Miami si estaban. No tuve la suerte de conocer a Messi porque él no va para el VIP, sino directo al vestuario.” Y agregó: “les hice una merluza negra con miso y jengibre, unas costillas con salsa, sándwich de pollo frito, croquetas.”

Cabe destacar, que Gamboa también está realizando el servicio de comida a la oficina Facebook y explicó: “esto incluye, el desayuno y el almuerzo. Yo trabajo para una chef muy conocida que trabaja en distintos puntos y uno de estos es la empresa. No hay un control de la comida, pero siempre está lleno de guardaespaldas, por todos lados, policía o también seguridad.”

