El Newcom tresarroyense, a la final de los Bonaerenses

13 septiembre, 2025 0

En la ciudad de Laprida el Newcom tresarroyense se subió a lo mas alto del clasificador para llegar por primera vez a la etapa Final que se desarrollará en Mar del Plata de los Juegos Bonaerenses.

Luego de haber dejado en el camino a la representación de Coronel Dorrego en la etapa clasificatoria, se jugó con el equipo local de Laprida y luego de perder el primer set por 15 – 8 , ganó el segundo 15 – 10 y en el Tie break, el conjunto de Tres Arroyos supero al conjunto lapridense por 10 – 3 y arribó por primera vez a las finales bonaerenses.

Integraron el equipo Laura García , Felisa De Cristofaro , Ramona Ciprés , Graciela Rodríguez , Horacio Iriarte , Luis Morresi , Ricardo Florez , Jorge Pérez , Raúl D’anunzio , Carlos Cornejo y Omar Bartneche .

