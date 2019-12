El nuevo Rastrojero estará en el 2025

Un grupo de emprendedores argentinos, intentarán lanzar al mercado nuevamente el recordado Rastrojero. La expectativa es poder concretarlo en el 2025. El armado se haría en China.

“Soy periodista, director de AM 1010 de Luján y de un portal de noticias online y comunicamos la vida del rastrojero desde las historias de vida a partir de un canal de YouTube que se llama El Galpón del Rastrojero. A partir de ahí, me conoce el nuevo titular de Rastrojero S.A, charlamos y nos pusimos de acuerdo para formar parte de la empresa y tratar de aportar lo que se en materia de comunicación, y hoy estoy a cargo de la comunicación de la empresa”, indicó Osvaldo Cabral, uno de miembros del grupo que forma parte del proyecto.

Recordó Cabral, que el recordado vehículo, comenzó a fabricarse en el país 1952, cuando se presentó un prototipo a pedido de Juan Domingo Perón. “Decidieron hacer un camión liviano. Se presentó un 1° de mayo y se llegó hasta 1980 ya que durante la dictadura militar, por decreto se cerró la empresa teniendo el 78 por ciento del mercado de utilitarios en el país”.

Aclaró que en lo nuevo del mercado automotor proyectado: “No habrá más vehículos con combustión diesel. Vamos hacia la motorización eléctrica, gastaría el 10 por ciento de lo gasta uno actualmente. La carrocería sería de metal plástico, más recuperable con piezas removibles, para cambiar el estilo del auto. Tiene tomas de fuerza, motor trasero, delantero y 4 x 4. Al ser eléctrico no demanda mucho mantenimiento”.

Del proyecto trabajan muchos argentinos de distintos puntos del planeta y firmaron en China para armarlo allá”, sostuvo.

