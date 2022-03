El nuevo Sindicato Municipal anuncia acampe en el predio triguero si no atienden su reclamo

4 marzo, 2022 Leido: 737

El Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales hará una movilización y posterior acampe en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo, en reclamo porque, según indicaron, no se les ha otorgado el código de descuento para los aportes sindicales aun cumpliendo todos los requisitos.

“Tras haber cumplido con todas las instancias solicitadas por el Municipio para que nos otorguen el código de descuento, gestiones que comenzamos en marzo pasado y terminamos con movilizaciones en noviembre, tras las cuales el jefe de Gabinete Hugo Fernández se comprometió a dar respuesta, no pasó nada. El viernes hubo una regional y elecciones en Juárez, y allí se decidió que se hará una marcha para que se solucione lo del código de descuento, y si no nos atienden, haremos acampe en el predio de la Fiesta del Trigo”, explicó Roberto Fernández, secretario general.

“Tenemos muchos compañeros que, en desacuerdo con el sindicato actual, nos pidieron conformar otro. En distintos lugares de la Provincia funcionan varios sindicatos municipales, que conviven perfectamente entre sí. Lo que queremos es el código de descuento para que los afiliados puedan hacer su aporte sindical mediante el descuento en su salario”, aseguró.

Fernández insistió en que el sindicato que nuclea tiene todos los papeles en regla, y en este sentido advirtió que “hay una decisión política en el intendente Carlos Sánchez de no otorgar este código de descuento, porque legalmente todo está en orden, según el Ministerio de Trabajo estamos en condiciones de tenerlo. En el 85% de la Provincia hay más de un sindicato y todos conviven, y cada compañero elige. Al intendente no le debería modificar nada quién defiende a los trabajadores, sino que sean defendidos”, argumentó.

Y deslizó que si bien “no debería haber relación entre una cosa y otra, porque mi actuación sindical y la política van aparte”, podría haber una vinculación entre la actitud que le reprochan al Ejecutivo y el hecho de que él haya formado parte de la lista de candidatos del Frente de Todos en las últimas elecciones.

