El obispo Pedro Fournau relató su encuentro con el Papa León en el Vaticano

24 septiembre, 2025

El pasado 11 de septiembre, como cierre del curso de formación destinado a los obispos ordenados en el último año, los nuevos prelados participaron de una audiencia con el Papa León. Entre ellos estuvo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, monseñor Pedro Fournau, quien compartió su experiencia en diálogo con FM Ilusiones.

Fournau recordó que fueron cerca de 190 los obispos de todo el mundo convocados a este encuentro: “La mayoría fuimos nombrados por el Papa Francisco y, al año siguiente, se nos pide participar de un curso de varios días en el que uno toma contacto con las distintas áreas de la Santa Sede y también con los desafíos pastorales a nivel global”.

El obispo destacó el valor de convivir y dialogar con pastores provenientes de contextos muy distintos: “Compartimos con obispos de Palestina, de China, de Corea, de África, de Colombia o de la frontera de Tijuana. Eso te ubica en la realidad de la Iglesia en el mundo y te hace ver cuáles son los dramas y urgencias reales de la humanidad”.

Respecto a la audiencia, señaló que se trató de una mañana completa de intercambio y escucha con el Papa León: “Fue un hombre sereno, reflexivo, con una gran profundidad en la palabra y decidido a continuar el camino eclesial que venía transitando la Iglesia acompañado por el Papa Francisco, pero con su propio estilo”.

El obispo Fournau también aclaró que el acceso al Vaticano es sencillo: “Es una pequeña ciudad dentro de Roma, se entra por la Plaza de San Pedro con controles básicos de seguridad, pero es un flujo constante de peregrinos, especialmente en este Año Santo de la Esperanza. No hay requisitos de documentación ni se cobra entrada para los lugares de oración”.

Finalmente, desde la Catedral de Bahía Blanca, donde celebraba el día de la Virgen de la Merced, patrona de la arquidiócesis, el obispo envió un saludo a la comunidad tresarroyense: “Siempre guardo un lindo recuerdo de mis años de trabajo allí. Que la Virgen de Luján y la Virgen del Carmen los cuiden y que Dios los bendiga”.

