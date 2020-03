“El Oficial Gordillo” narró aspectos de su vida artística por LU 24

11 marzo, 2020 Leido: 176

El tucumano Miguel Martínez, “el Oficial Gordillo”, habló con LU 24 y relató, entre otros temas, el recuerdo de los viajes efectuados con sus padres, en una risueña anécdota, tal como lo hace en sus espectáculos, que le valieron el reconocimiento con un premio Carlos por su labor humorística en Villa Carlos Paz.

Trazó inicialmente el recuerdo del recorrido de esas travesías -que seguramente quienes hoy en día peinan canas recuerdan – de largos viajes de provincia a provincia, a bordo de un auto – en este caso un Peugeot 404, cuando iban en familia desde Famaillá, en Tucumán, lugar de residencia en su infancia, a San Juan.

Relató que su vocación era ser artista en tanto sus padres pretendían que estudiara,” y yo me recibí de analista de sistemas, pero a escondidas iba a mis clases de teatro, mientras me decían mis padres “buscate un trabajo en serio”, y así lo hice hasta que me echaron y me decidí por hacer esto”.

Dijo que el nombre artístico de Oficial Gordillo se debe a que conoció su existencia en momentos que fue a sacar el documento de identidad, y le preguntó “cuál es su nombre, y respondí “Miguel”. Seguidamente le preguntó mi apellido, “Martín” dije (el de su papá) y Gordillo dijo “no puede ser, eso es un nombre, y ahí me estampó “Martínez”, en una divertida anécdota, tal su estilo.

A su vez, repasó innumerables situaciones que le tocaron en su carrera artística, sus presentaciones en la televisión y el momento de actualidad que le toca protagonizar, con el espectáculo “Dueños de lo ajeno”, que se estrenará “el 3 de abril en La Rioja”.

Volver