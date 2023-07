El oficialismo cerró filas detrás de Massa en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner

9 julio, 2023

Con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobierno nacional inauguró este domingo oficialmente el gasoducto Néstor Kirchner, que conecta en esta primera etapa a Tratayén en la provincia de Neuquén con Salliqueló en la de Buenos Aires. Además, se anunció que en los próximos meses se abrirá el proceso licitatorio para la realización de la segunda parte de la obra.

El acto -que comenzó una hora después de lo previsto, sobre las 16- se llevó a cabo en Salliqueló, a unos 270 kilómetros de Bahía Blanca. También estuvieron presentes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe del Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, además de otros funcionarios nacionales y provinciales.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente” para “llevar las obras que hacen falta e impulsando las políticas necesarias”.

Tras apuntar que “la diferencia de precios que hay entre el gas extraído Vaca Muerta y el que viene en un barco importado es de 400%”, el mandatario reafirmó que está “convencido”, junto al resto de los integrantes de Unión por la Patria (UxP), de que “si el Estado no está presente la Argentina no se desarrolla”.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner CFK destacó que es un paso muy grande el que se dio con la inauguración del gasoducto, porque “queremos exportar, pero tambien queremos gas y petróleo para nuestra industria”.

La segunda parte del gasoducto Néstor Kirchner se licitará en septiembre, anunció Sergio Massa. “Abastecerá al litoral argentino”, manifestó.

“No crean que nos vamos a salvar exportando commodities: debemos poder agregar valor y trabajo de calidad”, señaló.

Además, cargó contra algunos representantes del sector empresario, al remarcar que a veces “hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande”

“El problema del FMI no lo trajo un político, sino un empresario; el que era presidente era del bando de los empresarios”, señaló la vicepresidenta, en alusión al ex mandatario Mauricio Macri.

A su turno, el ministro de Economía, Sergio Massa dijo que “hoy es uno de esos días en que, frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, sin destino en los que claramente aparece el orgullo de ser argentinos”.

“Aunque nos pongan obstáculos, tenemos con qué construir soberanía y patria: el futuro de nuestra nación”, sostuvo.

Además, anunció que en septiembre “llamamos a licitar el segundo tramo del gasoducto” Néstor Kirchner, que irá de Salliqueló a San Jerónimo, “para terminar de abastecer el litoral argentino” y se va a “exportar vía sur de Brasil para aumentar las exportaciones”.

“El gas de Vaca Muerta nos va a permitir que el año que viene ser más barata la electricidad en Argentina, que las pymes puedan competir mejor, que podamos impulsar la distribución de gas en provincias que hoy todavía no tienen, como Corrientes y Misiones. Empezamos a recorrer el camino de Argentina vendiéndole al mundo sus recursos con valor agregado. Materia prima con trabajo argentino tiene que ser nuestro proyecto de país”, afirmó Massa.

