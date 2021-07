El ombú: la historia del árbol patrio y las discusiones en torno a su elección

En 1927 se hizo una encuesta en la que participaron unos 30.000 escolares para determinar cuál era el “árbol patrio” de Argentina. Los resultados, publicados en el periódico argentino La Razón, dieron como ganador al ombú con 14.670 votos para el ombú, siguiéndole el pino con 3.160 votos. Si bien ganó el concurso entre más de 30.000 alumnos, ya en ese tiempo generó discusiones. Se planteó que más que árbol es una hierba, que no es autóctono de la pampa argentina y que la distinción debería pasar al caldén, más presente en la zona de la provincia de La Pampa (el ombú, aclaremos, arraigó en toda la región pampeana).

Mónica Amaya, es una tresarroyense que creció a la sombra de un ombú, y comentó la historia del árbol que ocupo un lugar muy importante en la casa que fuera de sus padres y ahora reside su hijo.

El imponente árbol, según Mónica tiene aproximadamente 20 metros de alto, 10 de diámetro y llega casi a los 50 años desde que se lo plantó en el fondo de su hogar. Con su flor particular, amarilla, que aparece en la primavera embellece el patio y da a los habitantes de la casa un paisaje muy particular.

Recordando los almuerzos a la sombra del ombú que plantó su padre, Mónica aseguró que “tiene para rato porque dicen que vive hasta 95 años” y además comentó que “es el árbol de la buena sombra” y que estar sentado bajo su frondosa copa, genera una relajación particular que da sueño.

El Ombú es un árbol de la familia de las fitolacáceas, que simboliza a la pampa. Es voz de origen guaraní: umbú que significa sombra o bulto oscuro y crece muy bien en la llanura pampeana.

