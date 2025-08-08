El operativo comando que se organizó para la visita exprés de Milei al corazón kirchnerista de La Matanza

El sonido de las pisadas sobre la tierra se mezclaba con el ladrido de los perros callejeros que deambulaban por uno de los caminos del asentamiento Las Achiras en Villa Celina, La Matanza. Era lo único que se escuchaba. El silencio de la tarde contrastaba con el movimiento que horas antes había alterado al barrio, cuando siete camionetas blindadas entraron y cortaron la calle para que el presidente Javier Milei, funcionarios y sus candidatos a las elecciones legislativas bonaerenses se leía en el enorme cartel que desplegaron en la sección electoral donde reina el peronismo casi desde el retorno de la democracia.

En redes sociales, Milei compartió imágenes y videos con vecinos de la zona. Pero aquellos que viven frente al terreno baldío de la foto aseguran que solo pudieron ver al Presidente a la distancia. Las camionetas se estacionaron y cortaron las calles. Una fila de custodios apareció frente a los vecinos. Del otro lado, un caos de personas se saludaban y se abrazaban, todas vestidas con buzos violetas. De fondo, una montaña de basura mezclada con la tierra del descampado parecía a punto de derrumbarse.

El barullo se detuvo por unos segundos cuando posaron para el retrato de campaña. Luego, un grupo de personas se sacó selfies con el Presidente. Algunos vecinos aseguran no saber quiénes son. Otros, que son un grupo que usurpó un comedor que solía ser de Patria Grande, la agrupación de Juan Grabois, y donde también funcionaba una huerta. La estadía duró entre 10 y 15 minutos, hasta que la comitiva política se subió a las camionetas y se marchó. El sonido volvió a ser el de las pisadas sobre la tierra y el ladrido de los animales.

El terreno se ubica sobre la calle 11 y Antofagasta, a dos cuadras del mercado central, cinco de la Ricchieri y a más de 20 del Riachuelo. Limita con Lugano, en la ciudad de Buenos Aires.

En su territorio, el cemento se mantiene en algunas de las calles principales de la localidad, y que son aledañas al asentamiento Las Achiras, hasta que el barro y la tierra seca, en una rara mezcla, comienzan a invadirlo y toman el protagonismo por completo. En medio de sus pasajes, el olor a agua podrida se ve apaciguado por momentos por el de los puestos donde venden tortilla santiagueña.

Al famoso terreno baldío de la foto se puede llegar a través de los pasadizos, que te guían por un camino hecho de restos de basura en el suelo. Desembocan en una montaña que abarcaba el costado frontal del descampado donde más tarde Milei se sacó su foto. Mucho tiempo atrás, esa zona se encontraba despoblada. Al terreno se venía a quemar la basura, y varios vecinos recuerdan cómo iban a jugar allí cuando eran niños.

Mientras tanto, autos usados y algunos vehículos desarmados se mantenían estacionados sobre Antofagasta, la calle de mayor movimiento alrededor del terreno. Un kiosco, una verdulería y una gomería son algunos de los locales que miran hacia la montaña de basura. Detrás de ella, una cancha desprolija se esboza donde un par de chicos corretean. Unos juegos para niños, rojizos y amarillos, se oxidan a un costado del terreno.

Adriana, de 54 años, estaba atendiendo en su local de bebidas a aproximadamente una cuadra del descampado cuando alguien se acercó y le dijo: “Este tipo es de Milei”. Señaló a un hombre que se encontraba afuera del comercio. “¿Qué? ¿Milei, acá? No puede ser”, le contestó. Salió disparada hacia la vereda, y hasta allí pudo avanzar. La calle se encontraba cortada por una fila de hombres y mujeres vestidos de negro. Detrás se encontraban los referentes políticos.

Milei se presentó en Villa Celina junto a figuras libertarias y macristas encolumnadas bajo el mismo color: violeta. Tras el anuncio de que La Libertad Avanza y el Pro se presentarían juntos para las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre, el Presidente aterrizó en La Matanza con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el armador libertario en la provincia, Sebastián Pareja, y el jefe de Pro en territorio bonaerense, Cristian Ritondo.

Frente a las cámaras se presentaron también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el principal candidato a diputado en las elecciones nacionales, José Luis Espert. También estaban algunas de las cabezas de secciones electorales: Diego Valenzuela por la primera, Natalia Blanco por la segunda, Maximiliano Bondarenko por la tercera -donde está La Matanza-, Gonzalo Cabezas por la cuarta, Guillermo Montenegro por la quinta, Oscar Liberman por la sexta, Alejandro Speroni por la séptima y Francisco Adorni por la octava.

En el detrás de escena también estuvieron el cineasta personal de Milei, Santiago Oria, el influencer libertario Iñaki Gutiérrez y la exfuncionaria de Capital Humano Leila Gianni.

Un grupo de hombres y mujeres vestidos de negro acompañaban a los referentes de la campaña. Ellos fueron los encargados, junto con las camionetas que fueron estacionando, de cortar las calles que daban acceso al terreno. Antofagasta, la calle 11 y la avenida San Martín fueron algunas donde se frenó el tránsito y la circulación de personas.

Muchos, como Adriana, se enteraron de que llegó Milei en el momento. Otros fueron informados de su visita mucho después. “Yo estaba dejando a mis hijos en el colegio. Cuando volví, él ya no estaba”, relató Judith, una vendedora al costado del terreno.

Una vecina, dueña de la verdulería frente al terreno, intentó acercarse, pero el personal de seguridad se lo impidió.

La foto fue rápida. Los candidatos y referentes de los partidos se posicionaron delante de la montaña de basura y desplegaron una bandera. “Kirchnerismo nunca más”. ‘Kirchnerismo’, escrito en negro. El ‘Nunca Más’, en un fuerte rojo que hacía una clara referencia a la frase utilizada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en su trabajo realizado en 1984 sobre la última dictadura militar.

Unos segundos después, se sacaron varias fotos con diferentes vecinos de la zona. Hombres y mujeres se acercaban a Milei que, plácidamente, sonreía y levantaba los pulgares.

Sin embargo, no todos los vecinos concuerdan con ese relato. “Saludó a unos chicos que no conocemos. También a un grupo de cinco mujeres, pero no sabíamos quiénes eran. Además, las camionetas tapaban todo y no se veía mucho”, comentó Alejandra. La vecina de 54 años es nacida y criada en Villa Celina y es docente de la Escuela Técnica N°9 del barrio Sarmiento hace más de tres décadas.

“La mitad de todos los que están acá fueron mis alumnos”, remarcó.

La mayor indignación de los vecinos tuvo que ver con el tiempo. “Nosotros no queríamos que venga acá. Pero cuando vino, estuvo 10 minutos y se fue”, sostuvo Marcos, que se identificó como parte del “peronismo” en la localidad. Varios de los vecinos de la zona se manifestaron de la misma forma.

“Yo no soy kirchnerista, pero estuvo cinco minutos. Yo te entiendo, te da miedo el barrio. Pero yo voy y vengo todos los días. Camino a las once de la noche y más. Podés pasar a cualquier hora. Obvio que se escuchan tiros. Es verdad. Pero eso también pasa en la ciudad”, agregó Alejandra.

Otros residentes del barrio reclamaban partes del discurso que Milei que no les resultaban amenas. En particular, mencionaban sus palabras en contra de la inmigración ilegal. “Acá somos argentinos, pero también somos bolivianos, muchos indocumentados. Dice que nos quiere deportar. ¿Eso significa que quiere que desaparezcamos?“, afirmó un vecino.

Algunos de los residentes señalaron que, cuando Milei apareció, le gritaron algunas cuestiones relacionadas con esta problemática. No obtuvieron respuesta. Una vez que finalizó la foto, el séquito de Milei se retiró de las inmediaciones. Su visita fue tan rápida que la mayoría de los vecinos ni siquiera pudo registrar su presencia. “A mí me avisaron por mensaje cuando apareció. Pero en lo que tardé en llegar, se fue”, explicó otra vecina.

Las elecciones provinciales se llevarán adelante el próximo 7 de septiembre y La Libertad Avanza, junto con el Pro, buscan triunfar en La Matanza, uno de los principales bastiones del kirchnerismo en el distrito.

