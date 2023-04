El orgullo de llamarse Malvina

2 abril, 2023

Malvina Casas es una tresarroyense nacida el 2 de Abril de 1982, el mismo día en que se iniciaba el intento de recuperación de las Islas Malvinas.

Hoy habló con LU 24, y dijo que se iba a llamar María de los Ángeles, pero sus padres consultaron sobre si podía llevar el nombre de Malvina, y al darles la confirmación, lleva con orgullo ese nombre, Malvina de los Ángeles.

“Es una fecha muy importante y por algo mis papás decidieron que tenía que llevar ese nombre, y tengo que agradecer a la vida por todo esto; es fuerte todo lo que uno se va enterando de lo que pasó”, dijo.

“Algunos me dicen: “no podés mentir tu edad” pero no me interesa”, sostuvo y agregó que ha tomado contacto con alguno de los ex combatientes tresarroyenses, en el lugar donde trabaja.

Volver