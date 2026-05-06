(audio)El Oriente Fútbol Club tendrá una Amarok 4×4 como premio mayor de su concurso pesquero

6 mayo, 2026 85

El Oriente Fútbol Club tendrá una Amarok 4×4 como premio mayor de su concurso pesquero.

Miguel Valdesogo, dirigente de la institución, anunció a LU24 las importantes novedades que la entidad incorporará al tradicional concurso pesquero, el 25 de Octubre.

“Tendremos como primer premio una camioneta Amarok 4×4, y el auto será para sortear entre las anticipadas”, dijo.

“El costo de las entradas andará en 180 o 190 mil pesos, y ya estamos trabajando para realizar el lanzamiento y venta de las mismas y el afiche”, explicó.

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