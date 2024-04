El padre Pedro Forneau viaja a Roma y participará de una audiencia con el Papa

22 abril, 2024

La Secretaría General del Sínodo de los Obispos promoverá un encuentro internacional con más de 200 párrocos, para reflexionar sobre el tema ‘Cómo ser una Iglesia local sinodal en misión’, informó el Vaticano.

La iniciativa tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo, en la ‘Fraterna Domus’, ubicada en Sacrofano, en las afueras de Roma, y concluirá con una audiencia concedida por el Papa Francisco, en el Vaticano.

El Padre Pedro Forneau, cura párroco quien pasó por Tres Arroyos y Coronel Dorrego y actualmente está en la diócesis de Mercedes, será uno de los tres sacerdotes que participará del cónclave.

En contacto con LU 24, reflexionó sobre el significado del encuentro, y sostuvo que “vamos pensando en la responsabilidad irá a un encuentro internacional de sacerdotes en torno al Sínodo que implica caminar juntos; el Papa nos intima a escuchar más, a valorar más el bautismo, es un discurso que transita para darle a la Iglesia en este tiempo”.

“Somos 200 de todo el mundo y 3 argentinos: un sacerdote de Córdoba, otro de San Nicolás y yo, y vamos pensando en la responsabilidad misionera y la evangelización en el proceso que la Iglesia hace en el Sínodo que arrancó en octubre del 2021 y termina en 2024”, describió.

“Me tocó en suerte ir a esta reunión previa al Sínodo, que es la reunión grande de los obispos”, dijo Pedro y agregó, consultado sobre la reciente postura del Arzobispo de Buenos Aires, quien en su homilía les dijo a los Senadores que no se aumenten en sueldo, que “a los curas no nos toca meternos en la parte partidaria de la política, pero la política nos atañe a todos, por lo que tenemos que entender que cuando el Papa habla de cosas del cielo está todo bien pero cuando lo hace en cosas cotidianas” es criticado; yo personalmente me pongo bien, cuando veo que hay cristianos que, con el compromiso que tienen con el Evangelio se meten en espacios públicos”, expresó.

Programa del Encuentro

Para el primer momento en Sacrofano, del 29 de abril 1° de mayo, el tema general será: “Cómo ser una Iglesia local sinodal en misión”. Cada día tendrá una tema diferente: El rostro de la Iglesia sinodal; Todos discípulos, todos misioneros; Tejer lazos, construir comunidad.

Los trabajos serán coordinados por cinco expertos: V. David (obispo, Filipinas), B. Ndubueze Ejeh (canonista, Nigeria), T. Halík (teólogo, República Checa), G. Routhier (teólogo, Canadá) y M.L. Zervino (socióloga, Argentina).

El método será el utilizado en el Sínodo, “la conversación en el Espíritu”. Los trabajos serán por grupos y habrá luego una plenaria. Habrá tiempo dedicado a la oración (oración al comenzar la jornada, tiempo de oración personal, celebración de la Eucaristía) y el Santísimo Sacramento permanecerá expuesto en la capilla.

En un segundo momento, en el Vaticano, el 2 de mayo tendrá lugar el “Encuentro-diálogo” con el Santo Padre en el Aula Nueva del Sínodo. Posteriormente y como cierre del encuentro, se celebrará la Eucaristía en la basílica de San Pedro.

Volver