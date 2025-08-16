El Padre Roberto Buckle invita a la misa de San Roque y Ceferino Namuncurá (audio)

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen celebrará este domingo, desde las 11:15 su tradicional Misa de San Roque y Ceferino Namuncurá, por tal motivo el padre Roberto Buckle en diálogo con LU 24 dijo “hace más de 100 años que Tres Arroyos honra a San Roque, en aquellos tiempos obtuvieron una hermosa imagen de él”.

“La Sociedad Italiana donó los pancitos para la ocasión y les agradecemos, el pan es el signo de la providencia a Dios, utilizado para ayudarnos en nuestras necesidades”.

“La vida de San Roque tiene un episodio donde contrajo un virus y decide irse solo al bosque, entonces un perrito le llevaba pan, desde ahí viene la amistad entre los perritos con sus devotos”, aseguró.

Sobre la misa en memoria a Ceferino Namuncurá aclaró “lo adelantamos para hacer una sola convocatoria, ya que no nos conviene y todos los fieles puedan venir además expondremos una de sus reliquias con una imagen”.

