El Padre Roberto celebra el 25º aniversario de su ordenación sacerdotal

17 junio, 2021 Leido: 62

El Padre Roberto Buckle, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, celebra hoy 25º años de su ordenación sacerdotal. En diálogo con LU 24 dijo que “llegué a este hermoso aniversario gracias a Dios que me ha sostenido y por tanta gente con la que he compartido y que me ha acompañado porque esta es una vocación que no se hace nunca solo, es algo comunitario”.

Oriundo de Felipe Solá, se encuentra en Tres Arroyos desde mayo de 2017, tras 17 años de labor pastoral en la Parroquia Santa Teresita de Bahía Blanca.

Contó que “nací en el campo, ni yo ni mi familia éramos de ir a la parroquia, si personas creyentes. La vocación surgió muy incipientemente cuando tenía 14 años. Entre idas y venidas, terminar el secundario y la vida normal de un joven, que la universidad, que el Servicio Militar, terminó ganando el Señor la pulseada y acá estoy muy feliz”.

“Realmente me costó decidirme, te ponés medio como cuando los chicos van a asumir la responsabilidad de formar una familia, de casarse, te agarra un tironeo en el que estuve varios años. Entonces, por gracia de la Virgen, porque se lo fue a pedir a ella, pude tomar la decisión. Desde ese momento nunca más he dudado que este era mi lugar, que esta era la vocación que me pedía el Señor”, afirmó.

Asimismo, señaló que estudió durante 7 años en el seminario, por lo que lleva 32 años de consagración.

Consideró que actualmente “faltan vocaciones. Evidentemente el panorama de lo que un joven puede hacer es tan amplio que lógicamente la consagración no aparece en este momento de la historia como una opción”.

No obstante, informó que dos jóvenes tresarroyenses comenzaron ese camino: “este año una chica se fue a una casa de formación de laicos consagrados y un chico, Matías, se fue a estudiar de sacerdote. Ojalá fueran muchísimos más porque la obra que realiza la Iglesia en los distintos ámbitos necesita mucho de personas que estén consagradas, totalmente dedicadas a Dios y los hermanos”.

En tanto, reflexionó que “los momentos difíciles nos hacen como centrarnos, buscar lo importante de la vida. Cuando uno está bien por ahí piensa en distintas cosas pero cuando hay una situación crítica es como si te estuvieras desbarrancando e identificás y te agarrás de las piedras que están firmes, ahí está la fe. En estos momentos uno nota que las personas buscan mucho a Dios”.

“La Iglesia ha desarrollado en este tiempo de pandemia cosas que nunca nos habíamos imaginado. Yo nunca había pensado celebrar la misa por streaming, jamás en mi vida, y me adapté”, añadió.

Finalmente, el párroco indicó que, manteniendo todos los cuidados, de manera individual se sigue atendiendo en el templo a las personas que necesitan acompañamiento.

