El Palenque se viste de fiesta: gran jineteada y pruebas de riendas (audio)

23 mayo, 2026 0

Este domingo, en el campo El Palenque (Av. Rivadavia 2500), se llevará a cabo una gran jineteada y pruebas de riendas clasificatorias a Fiestas Patrias de Saladillo. Además, habrá sobremesa gaucha con Carlos Ramón Fernández.

El organizador Héctor “Peca” Distéfano dijo a LU 24 que las actividades comenzarán alrededor de las 9 y destacó que habrá 30 caballos elegidos con 6 millones de pesos en premios.

Asimismo, destacó el broche de oro con los Jinetes del Futuro y la tropilla de Etcheimborde.

La animación estará a cargo de Alan Eriksen, Gerardo Suárez, Martín Oviedo y Luciano García.

El valor de la entrada general es de $ 30.000 y de $ 20.000 para el show del “Chacarero Cantor”.

Para más información, comunicarse al teléfono 2983-554020.

Volver