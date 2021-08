El papá de la adolescente aseguró que hay un expolicía entre los sospechosos

Sergio, papá de la adolescente que denunció haber sido abusada en una vivienda cercana a la plaza del Árbol, aseguró hoy a LU 24 que hay un expolicía entre los sospechosos del caso. También advirtió que espera una respuesta de la justicia, al tiempo que reconoció que su hija está recibiendo contención psicológica particular ya que no se dispuso ninguna medida en ese sentido. “A ella y a mi esposa las trataron en la Comisaría de la Mujer como si fueran culpables”, sostuvo.



Respecto del avance de la causa, Sergio aseguró que obtuvo medidas cautelares para evitar que los sospechosos se acerquen a su hija o al resto de su familia. “Pero esto a mí no me conforma. Mi hija es una nena y ellos son tipos grandes, tienen que estar detrás de las rejas. Y no me da miedo decirlo, guste o no: uno es un expolicía. Y en la policía hubo falencias también, porque al lugar de los hechos lo tuve que salir a buscar yo”, aseveró.

“Yo creo que la justicia finalmente va a hacer justicia. Me toca este camino, será largo o no, pero lo tengo que seguir”, aseguró el papá de la adolescente, que finalizó su reclamo público en la plaza San Martín, y acompañado por integrantes de la Colectiva Feminista Ni una Menos, familiares y amigos.

