El papá de Mateo volvió a reclamar frente a IOMA por el estimulador que no aparece (video)

24 septiembre, 2020 Leido: 294

José Barraza, el papá de Mateo -el niño que no pudo ser operado porque no apareció el estimulador vagal que necesita- volvió a reclamar frente a la sede de IOMA, en 1810 al 200, donde quemó cubiertas. “Hasta que no aparezca el estimulador vamos a seguir acá, manifestándonos. Ayer Mateo perdió el turno de la operación, en el Hospital El Cruce quieren saber si se podrá reprogramar la fecha para que sea intervenido. Pero IOMA estiró la licitación hasta hoy sabiendo que se operaba ayer. Y le dijeron a la abogada que se había aprobado el pago pero no se sabe cuándo”, advirtió el hombre.

“El estado de él es delicado y hoy reprogramar la operación, por todo el tema del coronavirus, es complicado”, advirtió el desesperado padre.

Volver