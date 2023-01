(video)El parador Walter´s cumple 47 años en Reta: “nunca se vio tanta gente”

23 enero, 2023

El parador Walter`s es un clásico de la costa tresarroyense. Y hoy cumple 47 años en manos de la familia constituida por el reconocido Walter Pereyra, su esposa Celia Piacquadío y Maricel, hija de ambos. Nació como un pequeño kiosco de chapa “cuando en Reta no había nada”, recordó Celia. “Siempre me gustó Reta porque cuando era chica iba a Claromecó y me encontraba con que conocía a todo el mundo; Orense también me gusta mucho pero me enamoré de Reta”, confió.

“El balance es positivo. Tenés problemas, por ahí no nos entendemos con las autoridades, pero siempre trato de que todo salga adelante y bien. Con lo que pasamos con la pandemia, te das cuenta de que nada vale tanto como uno cree. Tuve la suerte de salir a caminar a la orilla del mar, cuando hubo gente que tuvo que quedarse encerrada en un departamento”, reflexionó.

Sobre esta temporada, aseguró que “es impresionante, nunca se vio tanta gente. Y hay muchas construcciones, está creciendo muchísimo Reta”.

Finalmente, Celia Piacquadío dijo que lo suyo “es brindar un servicio; tenemos todas las carpas cubiertas. Estamos muy contentos”.

