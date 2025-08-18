El Parque Cabañas se tiñó de risas y de color amarillo (videos)

Este domingo, se realizó en el Parque Cabañas una actividad propuesta por el Movimiento Vecinal con motivo de festejo del “Dia del Niño”. Desde el espacio, comentaron que fue un éxito de convocatoria ya que decenas de familias se acercaron a recibir globos, participar en los juegos y divertirse.

Patricio Roché, segundo candidato a concejal comentó: “hoy (por el domingo) volvimos a ser chicos, nos reímos, jugamos, nos divertimos, y en este clima pudimos charlar con muchas familias sobre sus preocupaciones y necesidades”.

Esta jornada fue una más de las acciones de cercanía y diálogo con que el Movimiento Vecinal ha encarado la campaña electoral, con la mirada puesta en el vecino y desde ellos poder volcar sus inquietudes en propuestas concretas a trabajar en el Concejo Deliberante.

