El Parque Industrial crecerá en obras con el aporte del Gobierno por 60 millones de pesos

En el Parque Industrial de Tres Arroyos se realizó un acto en el que, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se anunció el aporte para obras en el área fabril tresarroyense, por parte del Gobierno Nacional por 60 millones de pesos, que el municipio ya recibió, y que destinará a obras de pavimentación e iluminación, las que fueron explicadas por el ingeniero Sergio Sjelborg, del área técnica de la Cooperativa Eléctrica, y la Ingeniera Silvina Ledesma por parte del municipio tresarroyense.



Estuvieron presentes el Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Augusto Costa, acompañado por Mercedes La Gioiosa, Directora de Desarrollo Regional y del Programa Nacional de Parques Industriales; el diputado provincial Carlos Cuto Moreno; el intendente municipal del partido de Tres Arroyos, Carlos Sánchez; Mariela Bembi y Ariel Aguilar, funcionarios provinciales vinculados a Industrias, PYMES y Desarrollo Territorial, respectivamente.

En primer término se dirigió a los presentes el intendente Carlos Sánchez, quien agradeció presencia de Costa y La Gioiosa, a Cuto Moreno “quien siempre empuja para traer a su patria chica todo lo que haga falta” a Mariela Bembi y Ariel Aguilar por acompañar y al Consorcio que trabaja dia a dia para que esto no se pare y tenga los servicios que tiene que tener el Parque: a los empresarios que hacen llevar a la industria de Tres Arroyos a niveles interesantes; a los gremios que siempre peleando por los obreros y trabajadores hacen que crezca el parque y también Tres Arroyos, a las cooperativas, y a las fuerzas vivas”.

Las obras en el futuro cercano

“La idea es dotar de energía eléctrica a la segunda ampliación del Parque, unas 90 hectáreas que pudimos tener a través de un fideicomiso; es un orgullo tener esas tierras y poder completar los sueños ya que no teníamos las tierras y pensábamos como hacíamos para poder traer las empresas para dar mayor valor agregado a nuestra producción. Gracias a los fideicomisos pudimos lograrlos y el año pasado se vendieron 30 lotes y este año 15 lotes más; seguramente ya en algunas semanas veremos algún galpón en alguno de esos lotes”, dijo.

“Estamos en un galpón donde se realizara la capacitación, ya que necesitamos que nuestros jóvenes se pongan a la altura de la tecnología. Estamos trabajando con el centro de capacitación laboral y también un convenio marco con la Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca, y esperamos en poco tiempo tener las maquinarias necesarias para que puedan comenzar a capacitarse”.

“Se ha realizado una calle nueva para que la logística del Parque tenga mejor transitabilidad, un nuevo pórtico en la Avenida Ameghino, que tendrá una garita de vigilancia”, agregó.

“Estamos avanzando para ver si podemos dotar a nuestro parque de vías ferroviarias, porque desde el corazón de nuestro parque estaríamos saliendo a una vía que está a 200 metros a una vía a Bahía Blanca y luego al Trasandino para pasar a Chile, trasladarlos a futuro hacia el Pacifico y al Atlántico”, argumentó.

“Estas cosas están plasmadas en un plan estratégico para los próximos treinta años, hecho con la mayoría de las instituciones de nuestro distrito, está planificado, con proyectos cumplidos y a cumplir entendiendo que los pilares básicos son la educación, la capacitación y dar las fuentes de trabajo para dar valor agregado a nuestra materia prima que tenemos en los campos del distrito, apuntando a que tengan una buena entrada y salida, por los caminos rurales”, dijo.

El corredor educativo, científico y productivo

“Seguimos pensando en la educación y en la producción base para salir adelante, con un polo educativo proyectado, un corredor científico educativo y productivo sobre la ruta 3, integrando a la Escuela Agropecuaria, la Chacra Experimental de Barrow y el Parque Industrial”, explicó.

“Estamos dando un salto importantísimo, respecto a cómo se produce actualmente y el trabajo que tienen los empresarios comprometidos para adelante, con créditos que apuntan a la producción; en Tres Arroyos lo que se cosecha el 50 % se le da valor agregado pasando por la industria local”, graficó el intendente.

“Dios me ha premiado poder ser parte de este crecimiento de Tres Arroyos, y creo que todos juntos, vamos a darle un buen grano de arena a esta Argentina que necesita salir delante de una vez por todas, trabajando con perseverancia y mirando a futuro”, concluyó.

Mercedes La Gioiosa: “Cada uno puso un gran grano de arena”



La Directora de Desarrollo Regional y del Programa Nacional de Parques Industriales, Mercedes La Gioiosa disertó a continuación, y dijo que quería “contarles un poco la historia, y saber cómo llegamos a esto, fue un esfuerzo compartido ya que no es casual que estemos sentados provincia municipio y Nación para abordar el tema; cada uno puso un gran grano de arena para poder fortalecer a este Parque”.

“Tuvimos 20 meses de caída consecutiva en la industria, con un programa con presupuesto cero, por lo que tuvimos que cambiar, y lo importante es tener la industria localizada en un lugar común, había que incorporar desafíos como mejorar la gestión ambiental de los parques, incorporando innovación de manera intensiva para incorporar conocimiento e incorporando políticas de género. Elegimos a los parques en una mesa nacional, con la participación de la Provincia de Buenos Aires, en un programa que se hizo operativo en octubre del año pasado; hubo que registrar a los Parques para que pudieran recibir las herramientas, hubo que salir a registrarlos y lanzamos el primer Censo Nacional de Parques de manera virtual, con la respuesta de 300 Parques en todo el país, y pudimos saber lo que fueron los años de olvido ya que la mayoría no tienen los servicios básicos agua luz y gas; 23 provincias tienen Parques industriales y Tres Arroyos es uno de ellos. Este programa financió a 18 provincias y Buenos Aires tiene 14 parques, reconocemos el trabajo en la provincia y por eso estamos acá”, finalizó.

Augusto Costa: “Estamos recuperando un Estado desguazado en cuatro años”



“Este aporte permite dar mayores fortalezas, permite que las empresas radiquen nuevas inversiones y con el agregado de valor en el municipio de Tres Arroyos, necesitamos que se genere valor a la materia prima, aquellos proyectos que se conforman con ser el granero o supermercado del mundo nos condenan”, dijo inicialmente en una larga exposición el titular de producción del gobierno bonaerense, Augusto Costa, quien analizó el presente de su cartera, mencionando que “estamos recuperando un Estado desguazado en cuatro años”, en referencia al gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires.

“Si no se dan condiciones para el desarrollo de negocios se pierden puestos de trabajo, capital de inversión y la posibilidad de modernizar la economía, la posibilidad de hacer lo que sabemos y no lo que podemos hacer, no hay que perder de vista estar en el territorio, trabajando con el Gobierno Nacional y con los empresarios para ver cómo podemos llevar adelante una política para generar más competencia”, expresó.

“Estamos recuperando una política respecto a los parques industriales”

“Se discontinuaron programas, a los que se les dio presupuesto cero, los que cuestan recuperar porque se deben arrancar veinte pasos atrás; hoy estamos haciendo eso, recuperando una política de parques industriales a nivel nacional y en provincia cumplimentando el censo y generando encuentros para conocer demandas, necesidades y saber qué tipo de aportes realizar desde el Estado provincial”, dijo.

“Parece ridículo que se haya decidido de una manera deliberada quitar todo apoyo, pero hay programas específicos como el Arriba Parques que concreta aportes con presupuesto provincial, recuperando un estado de la provincia al servicio de la producción y del trabajo. Lo que había que recuperar y fue eje de las campañas de Axel como gobernador, fue recuperar al Banco Provincia, al servicio del crédito productivo y no de la especulación”, relató.

Costa citó que “cuando un empresario encontraba a algún funcionario hasta 2019 y le manifestaba que la competencia extranjera lo estaba matando el consejo era que se “reconvirtiera” que importara”, en un contexto especulativo que dejaba sin trabajo a la gente y en la mayoría de los casos hacía que la PYME cerrara.

“Eso era todo lo que venía pasando, y hoy, en pandemia incluso estamos en una política orientada a la producción y el trabajo con un gobernador como Axel que está pensando en cada momento, con compromiso, trabajando las 24 horas; por eso estamos acá, por eso ya empezamos a hablar como se mueven los empresarios, que demandan muchos sectores; la industria está produciendo más que en el gobierno de Macri y Vidal con lo que significa una pandemia; hoy estamos queriendo recuperar el comercio, funcionan los servicios y empezamos a recuperar el trabajo”, explicó.

“Hoy la especulación se ve en los precios, se difundió el índice inflacionario del 3 % y creo que tenemos que tener un movimiento que limite la capacidad de subir los precios, ya que quienes tienen esa capacidad se aprovechan de las circunstancias, y eso se está viendo precisamente en este gran indicador que es el índice de precios, por lo que tenemos que trabajar para poder lograr que desde el cuidado de la salud poder garantizar una recuperación de la producción y el trabajo, eso es lo que nos espera para tener una provincia de Buenos Aires que nos merecemos”, finalizó.

