El Parque Industrial atraviesa un positivo presente, con adquisiciones de lotes por parte de empresas con intenciones de radicarse en el predio e importantes obras de infraestructura. Ricardo Ravella, representante del Ejecutivo en el consorcio del PITA, aseguró a LU 24 que “si bien no podemos negar que estamos insertos en un mundo y en un país con tantos problemas, y los empresarios encararon hoy el lunes y el nuevo mes con una inflación importante, artículos y repuestos importados que a veces no se consiguen, la pandemia, los empleados mismos que sufren estas situaciones y además deben cuidar su salud, con el esfuerzo al que estamos acostumbrados todo eso se revierte cuando uno entra en el Parque y se ve lo que se ha logrado: tecnología, industrialización de lo que produce el campo, todo un combo favorable con los precios internacionales que vienen bien y que dan un plus de ánimo. Acá creemos que las cosas marchan para adelante”.

“Las empresas encuentran en el Parque un lugar con servicios, con facilidad de acceso, por eso continuamente están trabajando distintas firmas para instalarse, para realizar mejoras. De hecho, del primer fideicomiso que se hizo con la familia Attema ya quedan muy pocos lotes, y hay una importante cantidad de vendidos en el Parque de Servicios. Y se ha sumado la nueva playa de camiones, y el Centro de Capacitación para llevar allí a través de CRESTA la formación específica. Y hay además una buena disponibilidad de créditos de los bancos Nación y Provincia para parques industriales y empresas que se están instalando. Todo esto nos lleva a una mirada positiva hacia el futuro, siempre cuidándonos hasta estar libres de lo que implica la pandemia”, sostuvo Ravella.

Respecto de la infraestructura, destacó Ravella que “la gestión de la Municipalidad es muy importante, dentro del predio y sus adyacencias, que es lo que permite construir ahora el nuevo acceso por Ameghino, y estamos esperando un aporte de Parques Industriales de Nación para hacer toda la avenida desde el puente hasta finalizar con hormigón. El cerramiento de todo el predio, donde confluirán todos los sectores en 170 hectáreas, también es una obra muy importante. Así que todo esto da la pauta del crecimiento que está teniendo”.

