El partido de Benito Juárez celebró su 158 Aniversario

Con una serie de eventos que comenzaron muy temprano con el izamiento del Pabellón Nacional en Plaza Independencia, con la presencia del intendente municipal, Julio César Marini, Autoridades Municipales, Concejales, Consejeros Escolares, y vecinos, el distrito de Benito Juárez celebró el 158º Aniversario de la fundación del partido.

Seguidamente, se realizó el acto protocolar, en el cual las autoridades, instituciones y vecinos se trasladaron caminando hasta la Plazoleta Mariano Roldán, en un emotivo recorrido acompañado por la Banda Militar “Fuerte Independencia”, perteneciente a la I Brigada Blindada de Tandil.

En el lugar se entonaron las estrofas de la Marcha Juárez y del Himno Nacional de México, se dio lectura a una carta enviada por la Embajadora de México, quien no pudo estar presente, y se colocaron ofrendas florales ante los bustos del fundador Mariano Roldán y del Dr. Benito Juárez.

Finalmente, a las 11:00 horas se llevó a cabo el Desfile Cívico Institucional, sobre Avenida Mitre.

