El paso por LU 24 de uno de los profesionales más recordados: la voz de Eduardo Maschi

Una de las voces más reconocidas en la emisora del ámbito deportivo es sin duda alguna la de Eduardo Maschi, que en la mañana de hoy, recordó su paso por LU24 en el marco del 50° aniversario.



“Toda la vida quise ser relator. Siempre decía que cuando hubiera una radio en la ciudad iba a plasmar allí mi pasión y cuando conformaron la sociedad y lograron traer la radio, me entero, fui y le dije a Alonso que quería trasmitir. Esto fue antes de que saliera al aire la radio por primera vez. Se conformó el equipo deportivo junto a otros profesionales; llegó el momento y después Alonso me dio la posibilidad de trasmitir una final que salió bien y desde allí, no paré y estuve 20 años en LU 24”, compartió en la mañana de hoy.

Recordó que el día en el que salió al aire LU24 por primera vez, “estuve allí. Creo que fue al inicio de la madrugada. Los festejos duraron todo el día. Eran épocas donde a cada aniversario, venían artistas de primer nivel”.

Asimismo, Maschi recordó la posibilidad profesional de trasmitir el mundial de fútbol del 78”, a través de LU24. “La radio conectaba con Radio Rivadavia, llega el mundial y quería cobrar los derechos de trasmisión, y Evaristo Alonso conformó una agrupación de radios privadas del país, de la que formaban parte muchas emisoras del interior y se da para que puedan trasmitirlo. Eligen relatores de cada emisora y tuve la suerte de estar en una cobertura como fue la de la zona de Mar del Plata junto a Néstor Chalde, Oscar Alonso, e hicimos el trabajo. También trasmití el mundial de jockey en San Juan, seguí la campaña de Miguel Lazarte cuando salió Campeón Argentino de Boxeo”.

Quien también formó parte del equipo de LU24, fue su esposa, Nené, quien dedicó unas palabras también: “que alegría festejar los 50 años de la radio. Estuve casi 40 años en la radio, hacía la facturación a mano, me jubilé cuando llegó José Luis Basualdo. Éramos como 50 personas, y nunca tuve problemas con nadie”, sostuvo.