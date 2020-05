Pastor Albertsen, desde EE.UU: “es verdad la discriminación racial que se potencia en el caso de la policía”

Continúan las protestas contra el racismo policial en Minneapolis, Estados Unidos, por el asesinato de George Floyd, un hombre que ya estaba esposado y que suplicó por aire a un oficial que lo atrapó.

El tresarroyense Andrés Albertsen, pastor de la Iglesia Luterana, reside en Minnesota, a 22 kilómetros de Minneapolis, y aseguró por LU 24 que en aquel país “es verdad la discriminación racial que se potencia en el caso de la policía”.

“Esto empezó el lunes cuando este hombre negro, George Floyd, murió asfixiado por ese policía que durante largos minutos le apretaba el cuello con la rodilla mientras que insistía que estaba descompuesto y que no podía respirar. Gracias a Dios hubo ahí presente una jovencita, que parece que es de 17 años, con un celular que grabó eso. El video se conoció en la mañana del martes y generó la reacción de indignación de todo el mundo”, relató.

“La Policía ya había tratado de ocultar la verdad de lo sucedido con un informe explicando que este hombre se había resistido a la detención. Parece que todo comenzó cuando un comerciante llamó a la Policía diciendo que un hombre negro había tratado de por pagar con un billete de 20 dólares falso. No hay ninguna relación entre ese pequeño hecho y lo que terminó sucediendo”, explicó.

Albertsen comentó que “en ese operativo había cuatro policías y obviamente todos fueron despedidos. A la mañana la siguiente la Policía tuvo que rectificarse a la mañana siguiente. El policía está detenido bajo la carátula de homicidio”.

Sobre las manifestaciones diarias, dijo que “en la noche del segundo día de protestas se pasó a destruir. El punto mayor fue en la noche de entre el jueves y el viernes fue destruida completamente la Estación de Policía en la que trabajaban esos policías”.

“Es verdad la discriminación racial que se potencia en el caso de la policía. Es algo que se ve no solamente en el estado de Minnesota sino en otros lados”, aseguró. En este sentido, mencionó “la mentira espantosa” de una mujer en Nueva York que durante la semana paseaba sin correa a un perro en el Central Park (en una zona en la que está prohibido) y se quería aprovechar denunciando ante la Policía a un hombre de raza negra que con amabilidad le solicitó que se la coloque. “Se sabe que la Policía actúa de manera desigual”, sostuvo.

“Al hablar con un hombre negro, de cualquier condición social, todos tienen historias de encontronazos con la Policía. El propio presidente Obama ha contado sus anécdotas”, finalizó.

La Pandemia

Por otra parte, respecto al coronavirus, informó que “se sobrepasó el numero de 100 mil muertos. A las reacciones también hay que verlas en el marco de la pandemia porque hay una cantidad desproporcionada de personas afroamericanas víctimas por las condiciones sanitarias en que viven, los empleados a los que son relegados y las viviendas precarias que muchos tienen”.

“Son los primeros en perder sus empleos por la pandemia. George Floyd también lo había perdido como agente de seguridad de un restaurante latino que tuvo que cerrar. Daba la sensación que estaba todo tranquilo pero algo explotó”, añadió.

También consideró que “da la impresión de que la gente en el Estado de Minneapolis se está cuidando. Las autoridades lo han tomado muy en serio y han logrado que, con testeos y la recomendación de quedarse en casa, no crezca el número de infectados a un ritmo demasiado elevado para que los hospitales den abasto. Ahora, lentamente se van dando algunos pasos de reapertura pero no sé cómo lo de los últimos días repercutirá en los esfuerzos de combatir la pandemia, más allá de que muchos de los manifestantes utilizaban tapabocas, incluso organizaciones de la comunidad los repartían. Se ha tratado de evitar que esto se convierta en una manera de diseminar el virus. Eso se va a ver en las próximas semanas”, expresó.

“Me mantengo bien informado de Tres Arroyos”

Andrés Albertsen estuve en la ciudad durante las últimas fiestas de fin de año y las primeras semanas de enero de 2020. “Tengo a mi familia allá y veo todos los días las noticias de Tres Arroyos, me mantengo bien informado”, comentó.

Por último, saludó a su familia y “gente querida” de la ciudad, entre ellos a Daniel Massigoge, quien fuera operador de LU 24.

