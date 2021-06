El pastor Eduardo Alonso alentó a liberarse de los daños y orar por la salud

1 junio, 2021 Leido: 179

El pastor Eduardo Alonso, líder del Movimiento Cristiano Ecuménico y doctor en Teología, Psicología y Filosofía Cristiana y especializado en Parapsicología y Religión, dialogó hoy con la radio e invitó a escuchar su programa “El Camino a la Felicidad”, donde es posible conocer el testimonio de personas que han podido superar la angustia y depresión que imperan en este momento tan difícil. Alonso alertó acerca de la epidemia de hechicería y brujería que afecta en este momento a todo el mundo y que es investigada y reproducida en condiciones de control por la parapsicología, que forma parte de las ciencias aceptadas por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, junto con la psicología, la física y la matemática, entre otras. Y mencionó incluso su graduación como psicólogo matriculado, en la misma universidad en que estudió el reconocido pastor y psicólogo Bernardo Stamateas.

Alonso advirtió que estos fenómenos misteriosos e inhabituales ya estaban en la Biblia, y él mismo además recorrió los lugares donde se producen, por ejemplo entre los tobas y los matacos. “Pero las ciencias no enseñan a liberar a nadie, es teoría e investigación, por eso nosotros nos diferenciamos de los charlatanes que engañan a la gente y se hacen llamar parapsicólogos. Eso pasa en Argentina, porque estamos viviendo en un país surrealista. Acá hay realismo mágico como el de García Márquez, hay gente que dice que fue a un parapsicólogo que le tiró las cartas… ¡Eso no existe! La gente va a los astrólogos, que pueden cobrar hasta 150.000 pesos, y le dicen lo que quiere escuchar. Para poder atender gente hay que ser pastor, psicólogo o sacerdote, porque si no, no se puede liberar un hechizo. Ya lo demostraron en la Universidad de Duke, el doctor Pratt, el padre Oscar González Quevedo, el padre Novillo Pauli”, sostuvo.

“Para Jehová, como dice el Deuteronomio, era una impiedad acudir a los hechiceros, que se ve que ya jaqueaban al pueblo en ese entonces, y siguen dañando a la gente. El demonio quiso arruinar al mundo y por eso tiró el virus. Por eso gracias a los convenios del Papa Francisco todas las iglesias estamos orando juntas, y por eso también han salido las vacunas”, aseguró.

Finalmente, advirtió que “cualquier hechizo puede ser liberado, y lo importante es que no se dejen estar, porque cuando viene la enfermedad, hay que sacar ese daño. Los cuidadores del cementerio les pueden dar un curso de esto. Llámenme, yo soy un caminante y un predicador, lo que hago es liberar los daños. Pidan la consulta por Whatsapp al 2926507040”.

