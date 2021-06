El pedido de acceso a la información pública “encendió” al Concejo Deliberante

Por más de tres horas, se debatieron, en la segunda sesión ordinaria del mes en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos un total de 14 puntos.

No se trataron despachos de las comisiones internas del cuerpo, ni tampoco resoluciones o decretos del Poder Ejecutivo, sino que fueron todos proyectos de comunicación.

El reclamo de una vecina en redes sociales ante un decreto firmado por el Ejecutivo Municipal que exigía el pago de un derecho de oficina para poder acceder a un expediente que la propia vecina había generado en su momento, “encendió” a los bloques opositores.

A través de uno de los tantos proyectos de comunicación que integraron el Orden del Día, Juntos por el Cambio “exhortaba” al Ejecutivo que diera respuesta a la solicitud de vecinos y también a los bloques del deliberativo al acceso a la información pública.

Cadenas: “Vulnera los principios acordados y la gratuidad del acceso”

Fundamentado por la concejala Cadenas, afirmaba que “la información es pública y de libre acceso, lo que significa que cualquier vecino puede solicitarla, y debe ser respondida en un plazo de 30 días hábiles. Como bloque solicitamos informes que rara vez tienen respuesta por parte del Ejecutivo, impidiendo el control que debemos ejercer desde el legislativo”. “El derecho de acceder corresponde a toda persona física o jurídica sin necesidad de justificar, y vulnera los principios acordados y la gratuidad del acceso a la misma.”, relataba.

Lescano:“Es inaudito que el intendente firme un decreto en contra de las normas”

Desde Todos, en principio, y de manera efusiva, la concejala Lescano se preguntaba “por qué se empeñan en negar el acceso en una situación que uno creería menor, para observar un expediente que la persona inició. En términos políticos y de gobierno no se entiende la motivación que le niega el derecho a los ciudadanos. En otros distritos la información llega por mail”.

“Hay un montón de normas que van en contra de lo firmado por el intendente, como la ordenanza 6040 del 2010 que dice que el acceso es gratuito. Que firme un decreto en contra de estas normativas es inaudito, porque no se logra comprender la motivación del acto y muestra lo que nos pasa a diario”, dijo.

“El próximo paso es el reclamo judicial y no quisiéramos llegar a esta instancia; ¿es necesario pedir un recurso de amparo?”, preguntó.

Zorrilla: “El tema se trata también en la Comisión de Hacienda”

Desde el vecinalismo, el concejal Zorrilla anticipaba el acompañamiento al reclamo, ya que “coincidimos con algunos aspectos para garantizar el acceso a la información pública” y dijo también que “la cuestión está tratándose en la Comisión de Hacienda”, a la vez que solicitaba retirar del artículo 1 la palabra “abusiva” – pedido que finalmente fue rechazado por mayoría-y pedía incorporar “que acceda al derecho a la información”.

Garate: “Es una locura que una vecina no pueda acceder a un expediente que ella inició”

Pidió la palabra el presidente de Todos, Martín Garate, quien sostuvo que “no corresponde aplicar el derecho de oficina, sino la ordenanza de acceso a la información pública que establece que la misma es gratuita y cualquier medida viola la misma, no es acceder solamente a un documento, sino que a requerimiento del Concejo los funcionarios vengan a dar explicaciones, lo que no sucede frecuentemente, pero es una locura que una vecina no pueda acceder a un expediente que ella misma inició”.

También destacó la buena voluntad del concejal Zorrila, “pero no alcanza con el voluntarismo; esto no es de ahora, tiene toda una historia de no permitir el acceso a la información pública, algo que comprobamos a diario los concejales pero también la gente. Hay que cambiar algunas cuestiones para que la relación entre el Ejecutivo y el Concejo mejore pero no se puede trabajar sin información pero creo que no hay intención de brindarla. No es una potestad del Ejecutivo sino una obligación de otorgarla de forma gratuita. La falta de respuesta genera este tipo de cuestiones en el Concejo Deliberante”.

Finalmente, fue aprobado por unanimidad.

Otros temas

También fueron puestos a consideración diversos reclamos, entre los que se destacaron los vinculados al proceso de vacunación contra el coronavirus en el distrito, ante reclamos recibidos en los bloques de la oposición; pedido de informes sobre la atención en el Servicio de Oncología del Hospital Pirovano; el estado del equipo radiográfico del Centro de Atención Primaria de Claromecó; una solicitud al Ejecutivo para que se mantenga la presencialidad en las escuelas en caso de volver el distrito a fase II; la provisión de elementos de gestión menstrual incorporándolos a los bolsones alimentarios que distribuye la comuna; un informe sobre el programa “Góndola Local”, que permite a emprendedores locales tener su lugar en autoservicios y supermercados; otro pedido de informe vinculado a la ordenanza sancionada en 2019 sobre la implementación del Centro Municipal de Estadística y otro referido al Programa Integral para la Prevención y Detección Temprana de Abuso Sexual en niños y/o Discapacitados, del año 2010.

Un proyecto de resolución presentado por el bloque del Movimiento Vecinal fue retirado. El mismo estaba dirigido al Comité Ejecutivo del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar *PRO. CRE. AR, autoridades del Banco Hipotecario y Ministro de Desarrollo Territorial y Habitacional, para solicitar que las familias puedan acceder a la línea préstamos hipotecarios.

