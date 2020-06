El pelotero “Karasucias” cerró sus puertas

3 junio, 2020

El pelotero “Karasucias”, ubicado en Betolaza 284, fue otro comercio local que cerró durante la pandemia por coronavirus y su propietaria puso todo a la venta.

“El 16 de marzo ya no pudimos abrir más por la cuarentena y la situación económica, al no haber ingresos, me obligó a cerrar”, dijo Daiana Jacobsen, quien estaba a cargo del mismo desde agosto del año pasado.

“Obligadamente tuvimos que poner en venta todo lo del local porque teníamos que saldar deudas de alquiler, impuestos y todo lo que un comercio conlleva”, agregó.

“El pelotero tenía muchos años, en su momento estuvo un poco parado y cuando arrancamos nosotros revivió. En enero y febrero no se trabaja, anduvimos tambaleando, y en marzo habíamos arrancado bien hasta que cerramos”, contó.

“La gran mayoría de los peloteros está complicada en el tema de poder hacer arreglos con los alquileres y los impuestos. Nosotros estábamos pagando casi 25 mil pesos, es mucho para no tener ningún movimiento en el salón”, reveló.

